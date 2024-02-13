Об этом 24 Каналу рассказал заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, эксперт с авиации Анатолий Храпчинский, отметив, что, кроме систем уничтожения ударных БПЛА, в Украине появилось очень много новых систем обнаружения. Однако враг ищет, как обойти ПВО.

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"Когда выпускается группа "Шахедов", то её легче зафиксировать непосредственно с радиолокационных станций или другими средствами. Когда маленькими группами выпускается, то, конечно, гораздо сложнее искать иголку в стоге сена", – сказал Храпчинский.

Россияне пытаются пробить противовоздушную оборону ВСУ, поэтому меняют тактики и ищут способы, как это лучше сделать.

Эффективность мобильных огневых групп

Анатолий Храпчинский отметил, что вражеские дроны-камикадзе сбивают зенитные комплексы Vampire. По его словам, лучше всего против "Шахедов" использовать именно мобильные огневые группы.

Это более быстрое реагирование и более активное уничтожение. В последнее время очень часто враг применяет "Шахеды" непосредственно на линии фронта, где, к сожалению, мало мобильных групп. И надо еще готовить личный состав к отражению таких атак,

– добавил заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ.

Украина развивает РЭБ