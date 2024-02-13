Об этом 24 Каналу рассказал заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, эксперт с авиации Анатолий Храпчинский, отметив, что, кроме систем уничтожения ударных БПЛА, в Украине появилось очень много новых систем обнаружения. Однако враг ищет, как обойти ПВО.
Смотрите также Россияне хотят истощить украинскую ПВО дронами: как Воздушные силы ВСУ разрушают план врага
"Когда выпускается группа "Шахедов", то её легче зафиксировать непосредственно с радиолокационных станций или другими средствами. Когда маленькими группами выпускается, то, конечно, гораздо сложнее искать иголку в стоге сена", – сказал Храпчинский.
Россияне пытаются пробить противовоздушную оборону ВСУ, поэтому меняют тактики и ищут способы, как это лучше сделать.
Эффективность мобильных огневых групп
Анатолий Храпчинский отметил, что вражеские дроны-камикадзе сбивают зенитные комплексы Vampire. По его словам, лучше всего против "Шахедов" использовать именно мобильные огневые группы.
Это более быстрое реагирование и более активное уничтожение. В последнее время очень часто враг применяет "Шахеды" непосредственно на линии фронта, где, к сожалению, мало мобильных групп. И надо еще готовить личный состав к отражению таких атак,
– добавил заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ.
Украина развивает РЭБ
- В сети пишут о том, что в последнее время якобы "увеличился" процент "Шахедов", которые не сбивают. Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" отметил, что хорошо работают средства РЭБ. Поэтому некоторые российские беспилотники просто садятся. Впоследствии, по словам Сергея Братчука, их "распаковывают".
- Министр цифровой трансформации заявил, что украинское государство хочет перевести производства средств радиоэлектронной борьбы на рыночные рельсы. Михаил Федоров отметил, что необходимо открыть этот рынок для предпринимателей по примеру дронов.
- Украина тем временем будет способствовать разработчикам РЕБ. Владимир Зеленский сказал, что говорится о содействии на всех уровнях.