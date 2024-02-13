Время от времени разные страны обещают отдать нашему государству советскую технику. Таким образом они избавляются от старой техники и обновляют свой арсенал, а Украине не надо тратить время на переоборудование и обучение – Силы обороны знают, что это за техника, и умеют с ней работать.
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В чем проблема с Ми-17
Из запланированных к передаче Ми-17 из состава ВВС Эквадора исправной является только одна машина, другие можно разве что разобрать на запчасти. С одной стороны, здесь речь о технике, которая знакома нашим военным, под которую не нужно строить отдельную инфраструктуру и которая нам нужна была бы на фронте буквально "на вчера". А с другой стороны, здесь вопрос в том, сколько времени понадобится на постановку этой техники в строй ВСУ в случае, если передача все же будет реализована,
– говорится в материале.
В Defense Express отмечают: о состоянии вертолетов публично говорило как раз руководство Эквадора. Наше государство может получить небоеспособный металлолом, а обещанные Ми-17 могут стать разве что донорами запчастей.
Что известно о передаче Ми-17 Украине со стороны Эквадора
В январе 2024 года Эквадор заключил договоренности с США: латиноамериканская республика передаст Украине "Грады", ЗРК "Оса" и вертолеты Ми-17, а от Соединенных Штатов получит "неопределенное количество" вертолетов Black Hawk. Они нужны Эквадору, чтобы бороться против местных наркокартелей.
"Нашей стране в рамках помощи от тех же США лучше было бы сразу передавать западную технику. Тем более, что, например, у нас уже есть опыт эксплуатации тех же Black Hawk, даже если речь только об авиакрыле ГУР МОУ", – подытожили в Defense Express.