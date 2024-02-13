Время от времени разные страны обещают отдать нашему государству советскую технику. Таким образом они избавляются от старой техники и обновляют свой арсенал, а Украине не надо тратить время на переоборудование и обучение – Силы обороны знают, что это за техника, и умеют с ней работать.

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В чем проблема с Ми-17

Из запланированных к передаче Ми-17 из состава ВВС Эквадора исправной является только одна машина, другие можно разве что разобрать на запчасти. С одной стороны, здесь речь о технике, которая знакома нашим военным, под которую не нужно строить отдельную инфраструктуру и которая нам нужна была бы на фронте буквально "на вчера". А с другой стороны, здесь вопрос в том, сколько времени понадобится на постановку этой техники в строй ВСУ в случае, если передача все же будет реализована,

– говорится в материале.

В Defense Express отмечают: о состоянии вертолетов публично говорило как раз руководство Эквадора. Наше государство может получить небоеспособный металлолом, а обещанные Ми-17 могут стать разве что донорами запчастей.

Что известно о передаче Ми-17 Украине со стороны Эквадора

В январе 2024 года Эквадор заключил договоренности с США: латиноамериканская республика передаст Украине "Грады", ЗРК "Оса" и вертолеты Ми-17, а от Соединенных Штатов получит "неопределенное количество" вертолетов Black Hawk. Они нужны Эквадору, чтобы бороться против местных наркокартелей.

Интересно! Хотя еще не известно, когда именно состоится эта передача, россияне уже отреагировали на инициативу. Они запретили импорт бананов из Эквадора.

"Нашей стране в рамках помощи от тех же США лучше было бы сразу передавать западную технику. Тем более, что, например, у нас уже есть опыт эксплуатации тех же Black Hawk, даже если речь только об авиакрыле ГУР МОУ", – подытожили в Defense Express.