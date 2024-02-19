Угрозы бананами сработали: Эквадор не отдаст Украине старую военную технику

Власти Эквадора заявили, что не будут передавать свою технику странам, находящимся в вооруженном конфликте. Это касается и Украины.

Отметим, что несколько дней назад сообщалось, Эквадор согласился передать Украине военную технику примерно на 200 миллионов долларов в обмен на новое американское оружие на ту же сумму. Вероятно, причиной стали угрозы со стороны России – они обещали блокировать импорт бананов.

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Передачи техники не будет

Министр иностранных дел Эквадора Габриэла Зоммерфельд заявила, что страна не будет отправлять военную технику Украине или любой другой стране, которая участвует в международном вооруженном конфликте. По ее словам, по этому поводу существует четкое указание.

Эквадор является частью Совета Безопасности ООН. Как ее член, мы способствуем решению конфликтов, всегда уважая международное право и мирное разрешение противоречий,

– подчеркнула Зоммерфельд.

Эксперты отмечали, что из запланированных к передаче Ми-17 из состава ВВС Эквадора исправной является только одна машина

Что этому предшествовало

В январе 2024 года Эквадор заключил договоренности с США. Южноамериканская страна должна была отдать Украине "Грады", ЗРК "Оса" и вертолеты Ми-17, а взамен США обещали передать "неопределенное количество" вертолетов Black Hawk.

Российские власти возмутилась, что с ней не консультировались по этим вопросам и начала угрожать санкциями. В частности, страна-агрессор хотела запретить импорт бананов. По мнению России, если бы техника действительно была металлоломом, то США вряд ли согласились бы на обмен.

Уже 17 февраля глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с эквадорским лидером Даниэлем Нобоа. Сразу после этого Россия приняла решение не блокировать импорт бананов из Эквадора. За это, как писали российские СМИ, президент Эквадора пообещал отменить договоренности о передаче техники.

, другие можно разве что разобрать на запчасти. Преимуществом такого решения было то, что военные знакомы с этой техникой и не требуют отдельной инфраструктуры. Однако сколько времени понадобилось бы, чтобы восстановить эти вертолеты – неизвестно.