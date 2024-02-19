Угрозы бананами сработали: Эквадор не отдаст Украине старую военную технику

19 февраля 2024, 21:29
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Источник:

El Universo

Власти Эквадора заявили, что не будут передавать свою технику странам, находящимся в вооруженном конфликте. Это касается и Украины.

Отметим, что несколько дней назад сообщалось, Эквадор согласился передать Украине военную технику примерно на 200 миллионов долларов в обмен на новое американское оружие на ту же сумму. Вероятно, причиной стали угрозы со стороны России – они обещали блокировать импорт бананов.

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Передачи техники не будет

Министр иностранных дел Эквадора Габриэла Зоммерфельд заявила, что страна не будет отправлять военную технику Украине или любой другой стране, которая участвует в международном вооруженном конфликте. По ее словам, по этому поводу существует четкое указание.

Эквадор является частью Совета Безопасности ООН. Как ее член, мы способствуем решению конфликтов, всегда уважая международное право и мирное разрешение противоречий,
– подчеркнула Зоммерфельд.

Добавим! Эксперты отмечали, что из запланированных к передаче Ми-17 из состава ВВС Эквадора исправной является только одна машина

, другие можно разве что разобрать на запчасти. Преимуществом такого решения было то, что военные знакомы с этой техникой и не требуют отдельной инфраструктуры. Однако сколько времени понадобилось бы, чтобы восстановить эти вертолеты – неизвестно.

Что этому предшествовало

  • В январе 2024 года Эквадор заключил договоренности с США. Южноамериканская страна должна была отдать Украине "Грады", ЗРК "Оса" и вертолеты Ми-17, а взамен США обещали передать "неопределенное количество" вертолетов Black Hawk.
  • Российские власти возмутилась, что с ней не консультировались по этим вопросам и начала угрожать санкциями. В частности, страна-агрессор хотела запретить импорт бананов. По мнению России, если бы техника действительно была металлоломом, то США вряд ли согласились бы на обмен.
  • Уже 17 февраля глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с эквадорским лидером Даниэлем Нобоа. Сразу после этого Россия приняла решение не блокировать импорт бананов из Эквадора. За это, как писали российские СМИ, президент Эквадора пообещал отменить договоренности о передаче техники.
Автор: Дмитро Усик