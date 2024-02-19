Зазначимо, що кілька днів тому повідомлялося, Еквадор погодився передати Україні військову техніку приблизно на 200 мільйонів доларів в обмін на нову американську зброю на ту саму суму. Ймовірно, причиною стали погрози з боку Росії – вони обіцяли блокувати імпорт бананів.

Дивіться також Україна може отримати від Еквадору гелікоптери Мі-17, але радіти рано: експерти вказали на нюанс

Передачі техніки не буде

Міністр закордонних справ Еквадору Габріела Зоммерфельд заявила, що країна не надсилатиме військову техніку Україні чи будь-якій іншій країні, яка бере участь у міжнародному збройному конфлікті. За її словами, щодо цього існує чітка вказівка.

Еквадор є частиною Ради Безпеки ООН. Як її член, ми сприяємо розв’язанню конфліктів, завжди поважаючи міжнародне право та мирне вирішення суперечностей,

– наголосила Зоммерфельд.

Додамо! Експерти зазначали, що із запланованих до передачі Мі-17 зі складу ВПС Еквадору справною є лише одна машина, інші можна хіба що розібрати на запчастини. Перевагою такого рішення було те, що військові знайомі з цією технікою та не потребують окремої інфраструктури. Однак скільки часу знадобилося би, щоб відновити ці гелікоптери – невідомо.

Що цьому передувало