Щороку по 5 мільярдів військової допомоги: на чому наполягають більшість країн ЄС – джерела

Європейські лідери 1 лютого торкнуться теми реформації Європейського фонду миру та передачі військової допомоги для України. Варто зауважити, що цього питання офіційно немає на порядку денному.

В Євросоюзі обговорюють виділення 5 мільярдів євро щорічно для України в межах Європейського фонду миру для посилення української армії. Про це повідомив високопоставлений дипломат ЄС "офф рек", передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Виділення грошей для України

Високопоставлений дипломат зазначив, що Європейський фонд миру став "потужним інструментом", проте зараз важливо, аби він розвивався у напрямку виробництва зброї та боєприпасів. Крім того, мовиться й про реформу чинного фонду.

Для деяких держав-членів важливо, щоб ми враховували внески на двосторонньому рівні (з Україною – 24 Канал) у систему Європейського фонду миру,

– зазначив дипломат.

За його словами, європейські лідери поки що не досягли згоди щодо фінансування. Він не впевнений, що це питання вирішать під час зустрічі у четвер, 1 лютого, оскільки головна увага приділяється перегляду довгострокового бюджету ЄС.

"Більшість наполягає на виділенні 5 мільярдів на рік", – зазначив співрозмовник.

Нагадаємо, що зустріч європейських лідерів відбудеться 1 лютого у Брюсселі. Очікується, що Президент України Володимир Зеленський приєднається до колег онлайн.

Зустріч європейських лідерів на саміті в Брюсселі: що відомо