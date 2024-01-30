Щороку по 5 мільярдів військової допомоги: на чому наполягають більшість країн ЄС – джерела
Європейські лідери 1 лютого торкнуться теми реформації Європейського фонду миру та передачі військової допомоги для України. Варто зауважити, що цього питання офіційно немає на порядку денному.
В Євросоюзі обговорюють виділення 5 мільярдів євро щорічно для України в межах Європейського фонду миру для посилення української армії. Про це повідомив високопоставлений дипломат ЄС "офф рек", передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.
Дивіться також Британія хотіла надати Україні снаряди, виготовлені в Японії: WSJ про те, чому план не спрацював
Виділення грошей для України
Високопоставлений дипломат зазначив, що Європейський фонд миру став "потужним інструментом", проте зараз важливо, аби він розвивався у напрямку виробництва зброї та боєприпасів. Крім того, мовиться й про реформу чинного фонду.
Для деяких держав-членів важливо, щоб ми враховували внески на двосторонньому рівні (з Україною – 24 Канал) у систему Європейського фонду миру,
– зазначив дипломат.
За його словами, європейські лідери поки що не досягли згоди щодо фінансування. Він не впевнений, що це питання вирішать під час зустрічі у четвер, 1 лютого, оскільки головна увага приділяється перегляду довгострокового бюджету ЄС.
"Більшість наполягає на виділенні 5 мільярдів на рік", – зазначив співрозмовник.
Нагадаємо, що зустріч європейських лідерів відбудеться 1 лютого у Брюсселі. Очікується, що Президент України Володимир Зеленський приєднається до колег онлайн.
Зустріч європейських лідерів на саміті в Брюсселі: що відомо
- На саміті 1 лютого європейські лідери планують підтвердити свою рішучість продовжувати надавати "своєчасну, передбачувану і стійку військову підтримку" Україні.
- Крім цього, йдеться також про те, що лідери Європейського Союзу наголосять на необхідності пришвидшити постачання боєприпасів і ракет для нашої держави.
- Щодо виділення грошей на допомогу Україні до Європейського фонду миру, то члени ЄС вже кілька місяців сперечаються про майбутнє ролі фонду у військовій допомозі Україні. При цьому Німеччина пропонує зосередити увагу на двосторонній допомозі з боку окремих країн ЄС.