Ежегодно по 5 миллиардов военной помощи: на чем настаивают большинство стран ЕС – источники

Европейские лидеры 1 февраля затронут тему реформации Европейского фонда мира и передачи военной помощи для Украины. Следует отметить, что этого вопроса официально нет в повестке дня.

В Евросоюзе обсуждают выделение 5 миллиардов евро ежегодно для Украины в рамках Европейского фонда мира по усилению украинской армии. Об этом сообщил высокопоставленный дипломат ЕС "офф рек", передает корреспондентка 24 Каналав Брюсселе.

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Выделение денег для Украины

Высокопоставленный дипломат отметил, что Европейский фонд мира стал "мощным инструментом", однако сейчас важно, чтобы он развивался в направлении производства оружия и боеприпасов. Кроме того, речь идет и о реформе действующего фонда.

Для некоторых государств-членов важно, чтобы мы учитывали взносы на двустороннем уровне (с Украиной – 24 Канал) в систему Европейского фонда мира,

– отметил дипломат.

По его словам, европейские лидеры пока не достигли согласия по финансированию. Он не уверен, что этот вопрос будет решен во время встречи в четверг, 1 февраля, поскольку главное внимание уделяется пересмотру долгосрочного бюджета ЕС.

"Большинство настаивает на выделении 5 миллиардов в год", – отметил собеседник.

Напомним, что встреча европейских лидеров состоится 1 февраля в Брюсселе. Ожидается, что Президент Украины Владимир Зеленский присоединится к коллегам онлайн.

Встреча европейских лидеров на саммите в Брюсселе: что известно