Буде серйозна розмова, – колишній конгресмен відповів, чи продовжить Трамп підтримувати Україну

Якщо республіканці отримають більшість у Палаті представників – це не означатиме повну владу Трампа. Хоча президент, незалежно від партії, яку представляє, має потужні виконавчі повноваження щодо регулювання питань в межах конструкції ухвалених законів.

Про це в етері 24 Каналу наголосив колишній конгресмен-республіканець Джефф Девіс, підкресливши, що слід пам'ятати, що коли є невелика перевага у Сенаті та Палаті представників, менші групи політиків мають велику вагу.

Дивіться також Трамп не хоче, аби Україна віддавала свої території, не отримавши нічого натомість, – Bloomberg

3 числа, які потрібні Україні, аби отримати підтримку від США

Наприклад, коли мовиться про допомогу НАТО й Україні, зі слів Девіса, є надзвичайно сильний рівень підтримки в оборонних комітетах щодо асигнувань, які вирішують, куди будуть направлені гроші, а також в комітетах з питань збройних сил у Палаті представників і Сенаті.

Новий голова цього комітету в Сенаті Роджер Вікер, мій давній друг, розуміє стратегію та важливість підтримки України. Думаю, зараз триває дискусія,

– розповів Девісон.

Трамп не запропонував жодної конкретики в межах бурхливої кампанії, але, як зазначив колишній конгресмен-республіканець, є позиція військового керівництва США і багатьох лідерів з національної безпеки, які досі підтримують Україну та розуміють цінність цього.

Буде серйозна розмова, в США це завжди зводиться до математичної задачі. Є 3 числа, які Україна повинна отримати, щоб щось сталося: це 218 голосів у Палаті представників, 60 у Сенаті, 51 у випадку бюджетного законопроєкту, а потім підпис закону президентом,

– пояснив Девіс.

Він впевнений, що попереду будуть серйозні обговорення. На думку Девіса, зараз найкраще, що можна зробити – зберігати спокій. Він також висловив впевненість, що США продовжуватимуть допомагати Україні в певній формі, яка буде для неї корисною.

У Росії низка проблем, що вплине на її здатність воювати далі

Багато що стосовно підтримки України з боку США буде залежати від того, хто стане міністром оборони США. Реальність, на думку Девіса, зводиться до дискусій, які відбудуться як тільки нова адміністрація президента Трампа зможе розпочати роботу.

"Путін вже заявив, що США – вороги, бо підтримують Україну і що зміни в позиції щодо переговорів не буде, але Росія перебуває в реальній економічній скруті, там є проблеми з живою силою, а її кредитна ставка у нацбанку – 21%. Це не означає, що росіяни неминуче здаватимуться, але це вказує на важливості доведення до кінця ситуації через глобальні події", – підсумував Девіс.