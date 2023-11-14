Чи зможе ЄС передати мільйон боєприпасів для ЗСУ: що кажуть у Німеччині та Єврокомісії

Європейський Союз пообіцяв надати Україні мільйон артилерійських снарядів до березня 2024 року. Всередині ЄС лунає все більше голосів, що блок відстає від планів надати Україні снаряди. Проте в Єврокомісії налаштовані оптимістично.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав союзників посилити українські системи ППО через можливі зимові обстріли. Водночас він зробив заяву про передачу мільйона снарядів для ЗСУ й каже, що це малоймовірно. Про це він сказав напередодні засідання Ради міністрів оборони, передає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі.

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Німеччина друга за кількістю підтримки після США

Напередодні міністерської зустрічі Пісторіус заявив, що війна в Україні займає важливе місце на порядку денному. За його словами, взимку Путін знов може вдатися до своєї тактики й обстрілювати цивільну інфраструктуру, аби спричинити блекаути.

Ми всі повинні очікувати, що взимку атаки на українську інфраструктуру збільшаться, і це вже можна передбачити. Саме тому буде особливо важливо посилити протиповітряну оборону, а також захищати інфраструктуру,

– сказав німецький міністр.

Пісторіус зазначив, що Німеччина продовжуватиме надавати військову підтримку Україні. Це стосується тренувань, амуніції та зброї в цілому. Очікується, що до міністрів оборони ЄС доєднається очільник Міноборони України Рустем Умєров.

"Ми зможемо обговорити поточну ситуацію з підготовкою українських солдатів, в якій ми досягаємо значного прогресу. Зараз ми маємо понад 8 000 українських солдатів, які пройшли підготовку в Німеччині, ми сподіваємося досягти майже 10 000 до кінця року", – сказав міністр оборони Німеччини.

Також Пісторіус привітав рішення німецького уряду подвоїти допомогу для України на наступний рік. За його словами, остаточне рішення мають ухвалити парламентарі наступного тижня. Він вважає, що це стане сигналом для України, що і надалі союзники стоятимуть на її боці.

Втім, очільник Міноборони Німеччини не береться прогнозувати перебіг подій на фронті. За його словами, ця війна "нагадує війни минулого століття – на виснаження".

"Розмови ведуться вже давно, територіальні здобутки взаємні, вкрай незначні. Іншими словами, вона (війна – 24 Канал) заходить у глухий кут, і тепер ми повинні чекати й спостерігати, як вона розвиватиметься протягом зими", – сказав Пісторіус.

Тому міністр оборони Німеччини очікує "більшого" від партнерів стосовно допомоги Україні.

Боєприпаси для України: ЄС не передасть один мільйон вчасно

Пісторіус заявив, що навряд чи Євросоюз зможе передати мільйон боєприпасів для ЗСУ у зазначений термін. За його словами, це питання чи була ця цифра "реалістичною".

Ми повинні виходити з того, що 1 мільйон (боєприпасів – 24 Канал) не буде досягнуто,

– сказав він.

За словами Пісторіуса, питання не у фінансах, а у промислових спроможностях. Тому зараз важливо розширити виробництво.

"На жаль, застережливі голоси зараз мали рацію... Ми ведемо переговори з оборонною промисловістю, виробництво повинно бути збільшено і прискорено", – зазначив він.

У Єврокомісії вірять, що зможуть доставити один мільйон боєприпасів для України

У Єврокомісії впевнені, що ЄС все ж таки зможе виконати свій план і передати Україні мільйон снарядів у зазначений термін.

Верховний представник ЄС Жозеп Боррель каже, що європейська оборонна промисловість передає дуже багато боєприпасів на експорт і могла б змінити свій пріоритет, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

Коментуючи чутки про те, що Євросоюз не зможе виконати свою обіцянку для України, Боррель заявив, що це не "брак виробничих потужностей". За його словами, близько 40% продукції європейського ОПК експортується в треті країни.

Можливо, нам потрібно спробувати перевести це виробництво на пріоритетне, а зараз це Україна. Давайте подивимось, це була б справжня зміна,

– сказав Боррель.

Єврокомісар з питань внутрішньої торгівлі Тьєррі Бретон заявив, що з лютого цього року ЄС наростив свої промислові потужності з виробництва боєприпасів на 20 – 30%. Тобто, тепер за рік ЄС може виготовити мільйон снарядів, сказав єврокомісар.

"Мета виробництва – понад мільйон боєприпасів на річній основі, яку ми поставили та яку ми хочемо досягти до весни, буде досягнута. Тепер справа за країнами-членами – розміщувати замовлення", – додав він.

Бретон каже, що виробництво посилюється у Болгарії, Польщі, Румунії та Угорщині. Тепер Єврокомісія хоче переконатися, що усі готові снаряди передадуть Україні.

Що про снаряди від ЄС кажуть в Україні