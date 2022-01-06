Військові підрозділи, які Росія перекидає у Казахстан, брали участь в агресії проти України

Російські військово-транспортні літаки 6 січня перекинули до Казахстану солдатів десантних спецпідрозділів, які брали участь в захоплення Криму та війні на Донбасі.

У міжнародній розвідувальній спільноті очікують, що спершу Росія відправить до держави Центральної Азії 200 кадрових військовослужбовців. Згодом туди ж вона привезе й свої інші гібридні сили.

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ОДКБ як офіційне прикриття

За рішенням Організації договору колективної безпеки, схваленого 6 січня 2022 року, в Казахстан направлені "миротворчі сили", основу яких складають підрозділи країни-агресора.

Раніше ЗМІ писали, що Росія відправляє солдатів із 45-ї окремої бригади спеціального призначення ПДВ і 98-ї дивізії ПДВ і війська Центру спеціального призначення "Сенеж".

Згідно з розслідуваннями, всі ці російські підрозділи брали участь в агресії проти України не лише під час захоплення та окупації Криму, а й у бойових діях на Донбасі:

98-а дивізія ПДВ (військової частини 65451). Зі складу дивізії в Україні були помічені військовослужбовці 217-го парашутно-десантного полку (військової частини 62295) та 331-го парашутно-десантного полку військової частини 71211).

45 ОБрСПН (військової частини 28337). Цікаво, що у 2014 році 45-й окремий полк ПДВ було розгорнуто до бригади з метою загального збільшення чисельності повітряно-десантних військ Росії.

Примітно, що у 2001 році офіцери 45 полку ПДВ, серед яких був і відомий за подіями на Донбасі Ігор Гіркін (Стрілков), провели серію викрадень жителів чеченських сіл Хатуні, Махкети та Тевзені. З десятків випадків розслідувано лише 5, а викрадені особи досі вважаються зниклими безвісти.

"Миротворці" країни-агресора

Росія активно залучає військовослужбовців із підрозділів, які брали участь у гібридній агресії проти України для виконання "миротворчих завдань" і міжнародних навчань за кордоном.

Так, 10 листопада 2020 року Росія перекинула у Нагірний Карабах військовослужбовців 15-ї окремої мотострілецької бригади (військової частини 90600). Міжнародна розвідувальна спільнота неодноразово фіксувала кадрових військовослужбовців цієї бригади як безпосередніх учасників бойових дій на Донбасі. Також є свідчення участі військовослужбовців 15-ї бригади в операції із захоплення Криму,

– пише InformNapalm.

Окрім цього, у 2021 році Росія перекидала до Білорусі для раптової навчальної висадки біля кордонів Литви та Польщі десантників 76-ї десантно-штурмової дивізії (військової частини 07264).

У базі OSINT-розслідувань міжнародної волонтерської спільноти зібрані численні дані з доказами участі військовослужбовців підрозділів 76-ї десантно-штурмової дивізії в:

агресії проти Грузії,

операції захоплення українського Криму та бойових діях на сході України.

Зокрема, також задокументовано, що бурові "Чорноморнафтогазу" в 2014 році захоплювали десантники 104 полку ПДВ зі складу 76-ї ДШД Росії.

Російські гібридні підрозділи

Не виключено, що Кремль на тлі підвищеної уваги світової спільноти до подій у Казахстані не наважиться відкрито залучити своїх військовослужбовців для вбивств і викрадень протестувальників, а використає для цього гібридні підрозділи.

Повідомлення про фіксацію військово-транспортних літаків, які прибували до Казахстану з Росії надходили вже 5 січня. Однак тоді ще жодного рішення ОДКБ не було та публічно про жодне перекидання сил не говорилося.

Звучали припущення військових експертів, що цими бортами могли перекидати найманців із російської ПВК "Вагнера", які не лише брали участь у бойових діях проти України, а й воювали на стороні Москви у Сирії, Лівії, Судані та інших країнах.

Використання найманців з російських ПВК, афілійованих зі спецпідрозділами ЗС Росії та спецслужбами, поки що дозволяє Кремлю уникати прямої відповідальності за військові злочини в інших країнах, приховувати втрати та вирішувати інші делікатні завдання, такі як військова допомога диктаторам, режими яких вимагають допомоги Москви,

– додають розслідувачі.

Тобто всю брудну роботу Кремль вважає краще робити руками найманців, залишаючи кадровим підрозділам роль миротворчої вітрини.

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