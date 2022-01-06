Военные подразделения, что РФ перекидывает в Казахстан, участвовали в агрессии против Украины

Российские военно-транспортные самолеты 6 января перебросили в Казахстан солдат десантных спецподразделений, участвовавших в захвате Крыма и войне на Донбассе.

В международном разведывательном сообществе ожидают, что сначала Россия отправит в государство Центральной Азии 200 кадровых военнослужащих. Впоследствии туда она привезет и свои другие гибридные силы.

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ОДКБ как официальное прикрытие

По решению Организации договора коллективной безопасности, одобренного 6 января 2022 года, в Казахстан направлены "миротворческие силы", основу которых составляют подразделения страны-агрессора.

Ранее СМИ писали, что Россия отправляет солдат из 45-й отдельной бригады специального назначения ПДВ и 98-й дивизии ПДВ и войск Центра специального назначения "Сенеж".

Согласно расследованиям все эти российские подразделения участвовали в агрессии против Украины не только во время захвата и оккупации Крыма, но и в боевых действиях на Донбассе:

98-я дивизия ПДВ (военной части 65451). Из состава дивизии в Украине были замечены военнослужащие 217-го парашютно-десантного полка (военной части 62295) и 331-го парашютно-десантного полка военной части 71211).

45 ОБрСПН (военной части 28337). Интересно, что в 2014 году 45-й отдельный полк ПДВ был развернут в бригаду с целью общего увеличения численности воздушно-десантных войск России.

Примечательно, что в 2001 году офицеры 45-го полка ПДВ, среди которых был и известный по событиям на Донбассе Игорь Гиркин (Стрелков), провели серию похищений жителей чеченских сел Хатуни, Махкеты и Тевзени. Из десятков случаев расследовано только 5, а похищенные лица до сих пор числятся пропавшими без вести.

"Миротворцы" страны-агрессора

Россия активно привлекает военнослужащих из подразделений, участвовавших в гибридной агрессии против Украины для выполнения "миротворческих задач" и международных учений за границей.

Так, 10 ноября 2020 года Россия перебросила в Нагорный Карабах военнослужащих 15-й отдельной мотострелковой бригады (военной части 90600). Международное разведывательное сообщество неоднократно фиксировало кадровых военнослужащих этой бригады как непосредственных участников боевых действий на Донбассе. Также есть свидетельства участия военнослужащих 15-й бригады в операции по захвату Крыма,

– пишет InformNapalm.

Кроме этого, в 2021 году Россия перекидывала в Беларусь для внезапной учебной высадки у границ Литвы и Польши десантников 76-й десантно-штурмовой дивизии (военной части 07264).

В базе OSINT-расследований международного волонтерского сообщества собраны многочисленные данные с доказательствами участия военнослужащих подразделений 76-й десантно-штурмовой дивизии в:

агрессии против Грузии,

операции захвата украинского и боевых действиях на востоке Украины.

В частности, также задокументировано, что буровые "Черноморнефтегаза" в 2014 году захватывали десантники 104-го полка ПДВ из состава 76-й ДШД России.

Российские гибридные подразделения

Не исключено, что Кремль на фоне повышенного внимания мирового сообщества к событиям в Казахстане не отважится открыто привлечь своих военнослужащих для убийств и похищений протестующих, а использует для этого гибридные подразделения.

Сообщения о фиксации военно-транспортных самолетов, прибывавших в Казахстан из России, поступали уже 5 января. Однако тогда еще ни одного решения ОДКБ не было и публично ни о какой переброске сил не говорилось.

Звучали предположения военных экспертов, что этими бортами могли опрокидывать наемников из российского ЧВК "Вагнера", которые не только участвовали в боевых действиях против Украины, но и воевали на стороне Москвы в Сирии, Ливии, Судане и других странах.

Использование наемников из российских ЧВК, аффилированных со спецподразделениями ВС России и спецслужбами пока позволяет Кремлю избегать прямой ответственности за военные преступления в других странах, скрывать потери и решать другие деликатные задачи, такие как военная помощь диктаторам, режимы которых требуют помощи Москвы,

– добавляют расследователи.

То есть всю грязную работу Кремль предпочитает делать руками наемников, оставляя кадровым подразделениям роль миротворческой витрины.

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