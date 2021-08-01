Військова хунта продовжила надзвичайний стан у М'янмі: до якого часу

Військова хунта, яка 6 місяців тому захопила владу в країні, знову продовжила надзвичайний стан. Цього разу його оголосили на наступні 2 роки.

Головнокомандувача збройними силами генерала Мін Аун Хлайн оголосили тимчасовим прем'єр-міністром країни. Про продовження надзвичайного стану він сам повідомив у телевізійному зверненні 1 серпня.

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У М'янмі продовжили військовий стан на 2 роки

Генерал Мін Аун Хлайн заявив, що режим надзвичайного стану в країні продовжать на 2 роки – до серпня 2023 року. Також він повідомив, що загальні вибори проведуть у другій половині 2023 року.

Обіцяю, що вибори гарантовано відбудуться за участю кількох партій,

– запевнив лідер хунти.

Ба більше, в той же день у окремій заяві хунта повідомила про те, що створюють тимчасовий уряд та призначення Мін Аун Хлайна прем'єр-міністром М'янми.

Окрім того, видання France 24, повідомило про невеликі демонстрації у країні. Люди протестували в місті Калай, що півночі М'янми. Вони тримали з написом "Сила для революції". Також у великому місті Янгон люди пройшли ходою зі смолоскипами.

Коротко про ситуацію в М'янмі