Військова хунта продовжила надзвичайний стан у М'янмі: до якого часу
Джерело:Deutsche Welle
Військова хунта, яка 6 місяців тому захопила владу в країні, знову продовжила надзвичайний стан. Цього разу його оголосили на наступні 2 роки.
Головнокомандувача збройними силами генерала Мін Аун Хлайн оголосили тимчасовим прем'єр-міністром країни. Про продовження надзвичайного стану він сам повідомив у телевізійному зверненні 1 серпня.
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У М'янмі продовжили військовий стан на 2 роки
Генерал Мін Аун Хлайн заявив, що режим надзвичайного стану в країні продовжать на 2 роки – до серпня 2023 року. Також він повідомив, що загальні вибори проведуть у другій половині 2023 року.
Обіцяю, що вибори гарантовано відбудуться за участю кількох партій,
– запевнив лідер хунти.
Ба більше, в той же день у окремій заяві хунта повідомила про те, що створюють тимчасовий уряд та призначення Мін Аун Хлайна прем'єр-міністром М'янми.
Окрім того, видання France 24, повідомило про невеликі демонстрації у країні. Люди протестували в місті Калай, що півночі М'янми. Вони тримали з написом "Сила для революції". Також у великому місті Янгон люди пройшли ходою зі смолоскипами.
Коротко про ситуацію в М'янмі
- Військова хунта 1 лютого 2021 року захопила владу в країні. Вони захопили основні споруди та затримали представників влади. Саме тоді військові й оголосили надзвичайний стан в країні.
- Згодом у країні почались протести, які хунта жорстоко придушувала.
- Зокрема, за різними даними, внаслідок перевороту в М'янмі вбили понад 550 – 860 протестувальників.
- Через такі дії ЄС наприкінці червня ввів ще один пакет санкцій проти режиму М'янми.
- Перед тим санкції ввели США. Штати ввели санкції щодо держпідприємства Myanmar Gems Enterprise, що спеціалізується на видобутку дорогоцінних каменів в М'янмі. Таким чином США намагається позбавити військовий уряд коштів, оскільки країна є головним світовим постачальником нефриту.