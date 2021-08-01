Военная хунта продлила чрезвычайное положение в Мьянме: до какого времени
Источник:Deutsche Welle
Военная хунта, которая 6 месяцев назад захватила власть в стране, вновь продлила чрезвычайное положение. На этот раз его объявили на следующие 2 года.
Главнокомандующего вооруженными силами генерала Мин Аун Хлайн объявили временным премьер-министром страны. О продлении чрезвычайного положения он сам сообщил в телевизионном обращении 1 августа.
К теме Под прицелом министры и генпрокурор: ЕС ввел еще один пакет санкций против режима Мьянмы
В Мьянме продлили военное положение на 2 года
Генерал Мин Аун Хлайн заявил, что режим чрезвычайного положения в стране продлят на 2 года – до августа 2023 года. Также он сообщил, что всеобщие выборы проведут во второй половине 2023 года.
Обещаю, что выборы гарантированно состоятся при участии нескольких партий,
– заверил лидер хунты.
Более того, в тот же день в отдельном заявлении хунта сообщила о том, что создают Временное правительство и назначение Мин Аун Хлайна премьер-министром Мьянмы.
Кроме того, издание France 24, сообщило о небольших демонстрациях в стране. Люди протестовали в городе Калай, что севере Мьянмы. Они держали с надписью "Сила для революции". Также в большом городе Янгон люди прошли шествием с факелами.
Кратко о ситуации в Мьянме
- Военная хунта 1 февраля 2021 года захватила власть в стране. Они захватили основные сооружения и задержали представителей власти. Именно тогда военные и объявили чрезвычайное положение в стране.
- Впоследствии в стране начались протесты, которые хунта жестоко подавляла.
- В частности, по разным данным, в результате переворота в Мьянме убили более 550 – 860 протестующих.
- Из-за таких действий ЕС в конце июня ввел еще один пакет санкций против режима Мьянмы.
- Перед тем санкции ввели США. Штаты ввели санкции в отношении госпредприятия Myanmar Gems Enterprise, специализирующегося на добыче драгоценных камней в Мьянме. Таким образом США пытается лишить военное правительство средств, поскольку страна является главным мировым поставщиком нефрита.