С начала протестов против военного переворота в Мьянме от действий силовиков погибли по меньшей мере 550 человек. Кроме того, почти 3 тысячи человек задержали и еще много людей числятся пропавшими без вести.

Что происходило в Мьянме 3 апреля

В субботу в стране состоялся очередной протест. В городе Монива, что в центральной части страны, солдаты застрелили 3 демонстрантов.

Важно В Мьянме растет вероятность гражданской войны, – ООН

Кроме того, двое протестующих погибли на юго-западе страны. Многих людей задержали, еще кое-кто получил ранения.

Всего с 1 февраля задержали 2750 демонстрантов. Ордера на арест выдали в отношении 126 человек. Сотни задержанных числятся пропавшими без вести.

Обратите внимание! Среди убитых во время протестов в Мьянме есть 46 детей. Среди них по меньшей мере 15 моложе 16 лет. Также известно, что силовики застрелили 7-летнюю девочку.

Ситуация обостряется

Тем временем обостряется ситуация в штате Карен, что на границе с Таиландом. В течение последних дней военные нанесли воздушные удары по штату, в результате чего есть погибшие и раненые.

Из-за этих нападений около 20 тысяч жителей штата бежали в другие районы страны, еще 3 тысячи – в Таиланд.

Главное о военном перевороте в Мьянме