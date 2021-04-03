На протестах в Мьянме убили по меньшей мере 550 человек
С начала протестов против военного переворота в Мьянме от действий силовиков погибли по меньшей мере 550 человек. Кроме того, почти 3 тысячи человек задержали и еще много людей числятся пропавшими без вести.
Источник:DW
Что происходило в Мьянме 3 апреля
В субботу в стране состоялся очередной протест. В городе Монива, что в центральной части страны, солдаты застрелили 3 демонстрантов.
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Кроме того, двое протестующих погибли на юго-западе страны. Многих людей задержали, еще кое-кто получил ранения.
Всего с 1 февраля задержали 2750 демонстрантов. Ордера на арест выдали в отношении 126 человек. Сотни задержанных числятся пропавшими без вести.
Ситуация обостряется
Тем временем обостряется ситуация в штате Карен, что на границе с Таиландом. В течение последних дней военные нанесли воздушные удары по штату, в результате чего есть погибшие и раненые.
Из-за этих нападений около 20 тысяч жителей штата бежали в другие районы страны, еще 3 тысячи – в Таиланд.
Главное о военном перевороте в Мьянме
- 1 февраля 2021 года в Мьянме военные захватили власть. Они задержали президента и чиновников. В стране ввели режим чрезвычайного положения.
- Военные хотят провести новые парламентские выборы.
- Люди не согласны с действиями силовиков. В городах состоялись массовые акции протестов. Военные жестоко их подавляли и даже использовали огнестрельное оружие против демонстрантов
- В День Вооруженных сил, 27 марта, в стране убили более 100 человек.
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