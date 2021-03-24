В Мьянме погибла 7-летняя девочка, ее застрелили. Ребенок стал самой молодой жертвой военного переворота в стране, о которой официально известно.

По словам семьи, девочку Кхин Мио Чит убили полицейские. Это случилось, когда она прибежала к отцу во время обыска в их доме.

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Как полиция Мьянмы убила ребенка

"Они (полицейские – 24 канал) пинком открыли дверь и спросили моего отца, есть ли в доме другие люди", – рассказала старшая сестра Кхин Мио Чит Мэй Ту Сумая.

Мужчина отрицал, утверждая, что в доме больше никого нет, но полиция обвинила его во лжи и начала проводить обыски. Тогда же 7-летняя Кхин Мио Чит прибежала к отцу, чтобы сесть ему на колени.

Полицейские выстрелили и попали в нее. Последними словами девочки, о которых рассказал отец, были: "Я не могу, папа, это слишком больно". В то же время полиция также избила и арестовала 19-летнего брата погибшей.

Убийство произошло в городе Мандалай, военные инцидент еще не прокомментировали.

Важно! Среди погибших во время протестов в Мьянме более 20 детей, отметили в правозащитной группе "Спасите детей".

Военный переворот в Мьянме: коротко