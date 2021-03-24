"Папа, это слишком больно": в Мьянме полиция застрелила девочку
В Мьянме погибла 7-летняя девочка, ее застрелили. Ребенок стал самой молодой жертвой военного переворота в стране, о которой официально известно.
Источник:BBC
По словам семьи, девочку Кхин Мио Чит убили полицейские. Это случилось, когда она прибежала к отцу во время обыска в их доме.
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Как полиция Мьянмы убила ребенка
"Они (полицейские – 24 канал) пинком открыли дверь и спросили моего отца, есть ли в доме другие люди", – рассказала старшая сестра Кхин Мио Чит Мэй Ту Сумая.
Мужчина отрицал, утверждая, что в доме больше никого нет, но полиция обвинила его во лжи и начала проводить обыски. Тогда же 7-летняя Кхин Мио Чит прибежала к отцу, чтобы сесть ему на колени.
Полицейские выстрелили и попали в нее. Последними словами девочки, о которых рассказал отец, были: "Я не могу, папа, это слишком больно". В то же время полиция также избила и арестовала 19-летнего брата погибшей.
Убийство произошло в городе Мандалай, военные инцидент еще не прокомментировали.
Военный переворот в Мьянме: коротко
- 1 февраля в Мьянме случился военный переворот – захватили президента и чиновников. Граждане страны выступили против соответствующих действий военных, поэтому в Мьянме вспыхнули протесты.
- В стране уже запретили фейсбук и инстаграм. Также военные использовали против граждан оружие.
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