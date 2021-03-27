Десятки людей погибли от рук представителей сил безопасности в Мьянме. Активисты отметили, что сутки 27 марта стали самыми кровавыми с начала военного переворота.

Акции протеста прошли в разных частях страны, в частности – в городах Янгон, Магвей, Могок, Кьяукпадаунг и Майянгон.

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Ежегодно 27 марта во Мьянме отмечают День вооруженных сил. Ведь именно в этот день в 1945 году началось военное сопротивление страны против японской оккупации.

Люди вышли на улицы, несмотря на угрозы со стороны военных. Ранее в эфире гостелевидения заявили, что митингующие "рискуют получить выстрел в голову и спину".

Что известно о жертвах протестов

Ассоциация помощи политическим заключенным зафиксировала минимум 89 смертей, среди жертв – дети.

В то же время местное новостное издание Myanmar Now сообщило о более 90 жертв.

То есть общее количество убитых во время подавления протестов в Мьянме уже превысило 400.

Реакция мира на кровавые события

Насилие 27 марта в Мьянме уже осудили представители Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Евросоюза.

"Силы безопасности опозорились, стреляя в безоружных мирных жителей", – говорится в заявлении британского посла Дэна Чугга.

Today’s killing of unarmed civilians, including children, marks a new low. We will work with our international partners to end this senseless violence, hold those responsible to account, and secure a path back to democracy. https://t.co/PfHZ3xipzt — Dominic Raab (@DominicRaab) March 27, 2021

"Будем работать, чтобы положить конец этому бессмысленному насилию, привлечь виновных к ответственности и вернуться к демократии", – подчеркнул дипломат.

Коротко о военном перевороте в Мьянме