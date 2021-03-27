Кровавые сутки: на протестах в Мьянме убили около 100 человек, среди жертв – дети
Десятки людей погибли от рук представителей сил безопасности в Мьянме. Активисты отметили, что сутки 27 марта стали самыми кровавыми с начала военного переворота.
Источник:BBC
Акции протеста прошли в разных частях страны, в частности – в городах Янгон, Магвей, Могок, Кьяукпадаунг и Майянгон.
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Ежегодно 27 марта во Мьянме отмечают День вооруженных сил. Ведь именно в этот день в 1945 году началось военное сопротивление страны против японской оккупации.
Люди вышли на улицы, несмотря на угрозы со стороны военных. Ранее в эфире гостелевидения заявили, что митингующие "рискуют получить выстрел в голову и спину".
Что известно о жертвах протестов
- Ассоциация помощи политическим заключенным зафиксировала минимум 89 смертей, среди жертв – дети.
- В то же время местное новостное издание Myanmar Now сообщило о более 90 жертв.
- То есть общее количество убитых во время подавления протестов в Мьянме уже превысило 400.
Реакция мира на кровавые события
Насилие 27 марта в Мьянме уже осудили представители Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Евросоюза.
"Силы безопасности опозорились, стреляя в безоружных мирных жителей", – говорится в заявлении британского посла Дэна Чугга.
"Будем работать, чтобы положить конец этому бессмысленному насилию, привлечь виновных к ответственности и вернуться к демократии", – подчеркнул дипломат.
Коротко о военном перевороте в Мьянме
- 1 февраля военные Мьянмы отстранили от власти гражданское руководство страны и объявили чрезвычайное положение.
- Они арестовали лидера правящей партии "Национальная лига за демократию" Аун Сан Су Чжи.
- Военные накануне переворота заявили о фальсификации на парламентских выборах.
- Бывший генерал и вице-президент взял на себя обязанности главы государства.
- С тех пор в стране не утихают массовые протесты против действий военных. Есть много жертв и пострадавших.
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