В Мьянме растет вероятность гражданской войны, – ООН
В Мьянме возрастает вероятность гражданской войны, если гражданское правление там не будет восстановлено. В ООН призвали мировое сообщество к решительным действиям, "которые могут повернуть ход событий вспять".
Источник:"Голос Америки"
В противном случае – кровопролитие неизбежно. Такую оговорку на заседании Совбеза высказала Кристин Шранер-Бургенер, спецпосланница генсекретаря организации.
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Она призвала рассмотреть все доступные инструменты для коллективных действий, чтобы защитить народ Мьянмы и предотвратить масштабную катастрофу в самом сердце Азии.
По словам Шранер-Бургенер, главнокомандующий вооруженных сил генерал Мин Аунг Хлаинг, "похоже, полон решимости укрепить свой незаконный контроль над властью силой".
Посредничество требует диалога, но военные Мьянмы закрыли свои двери для большей части мира,
– подчеркнула спецпосланница генсекретаря ООН.
Она также предположила, что военные будут вступать в бой, только если почувствуют, что способны сдержать ситуацию в стране с помощью репрессий и террора.
Совбез ООН выступил с 2 заявлениями, которые осуждают насилие, выразил поддержку демократическому процессу и отметил необходимость диалога, но не вводил санкций в отношении военных.
Шранер-Бургенер планирует посетить регион
Просьба Шранер-Бургенер о ее визите в Мьянму была отклонена военной хунтой. Вместо этого она намерена посетить регион и провести консультации с членами АСЕАН.
"Решительный международный ответ требует единой региональной позиции. Особенно с учетом того, что соседние страны используют свое влияние для обеспечения стабильности в Мьянме", – пояснила она.
Протестующие в Янгоне, 30 марта 2021 года / Фото AFP
Военный переворот в Мьянме: основное
- 1 февраля 2021 года военные захватили власть в Мьянме. Они отстранили от власти гражданское руководство и ввели чрезвычайное положение сроком на год.
- Лидера страны Аун Сан Су Чжи задержали. Ее обвинили в фальсификации результатов выборов и незаконном использовании государственных денег.
- Главнокомандующий армии, который сейчас фактически руководит Мьянмой, обещает провести новые парламентские выборы в 2021 году. Он заявил, что передаст власть победителю голосования.
- Из-за всех этих событий в стране вспыхнули массовые протесты, которые переросли в уличные столкновения с силовиками. Военные начали открывать огонь по протестующим.
- По оценкам неправительственной организации "Ассоциация помощи политическим заключенным", с начала мирных протестов убила 536 человек. Среди них – даже дети.
- 27 марта, в День вооруженных сил, на акциях протеста военные убили более 100 человек. Этот день считают самым кровавым за время массовых протестов.
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