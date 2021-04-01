В Мьянме возрастает вероятность гражданской войны, если гражданское правление там не будет восстановлено. В ООН призвали мировое сообщество к решительным действиям, "которые могут повернуть ход событий вспять".

В противном случае – кровопролитие неизбежно. Такую оговорку на заседании Совбеза высказала Кристин Шранер-Бургенер, спецпосланница генсекретаря организации.

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Она призвала рассмотреть все доступные инструменты для коллективных действий, чтобы защитить народ Мьянмы и предотвратить масштабную катастрофу в самом сердце Азии.

По словам Шранер-Бургенер, главнокомандующий вооруженных сил генерал Мин Аунг Хлаинг, "похоже, полон решимости укрепить свой незаконный контроль над властью силой".

Посредничество требует диалога, но военные Мьянмы закрыли свои двери для большей части мира,

– подчеркнула спецпосланница генсекретаря ООН.

Она также предположила, что военные будут вступать в бой, только если почувствуют, что способны сдержать ситуацию в стране с помощью репрессий и террора.

Совбез ООН выступил с 2 заявлениями, которые осуждают насилие, выразил поддержку демократическому процессу и отметил необходимость диалога, но не вводил санкций в отношении военных.

Шранер-Бургенер планирует посетить регион

Просьба Шранер-Бургенер о ее визите в Мьянму была отклонена военной хунтой. Вместо этого она намерена посетить регион и провести консультации с членами АСЕАН.

Справка. АСЕАН – геополитическая и экономическая международная организация. В нее входят Филиппины, Малайзия, Индонезия, Сингапур, Таиланд, Бруней, Вьетнам, Лаос и Мьянма, Камбоджа.

"Решительный международный ответ требует единой региональной позиции. Особенно с учетом того, что соседние страны используют свое влияние для обеспечения стабильности в Мьянме", – пояснила она.



Протестующие в Янгоне, 30 марта 2021 года / Фото AFP

Военный переворот в Мьянме: основное

1 февраля 2021 года военные захватили власть в Мьянме. Они отстранили от власти гражданское руководство и ввели чрезвычайное положение сроком на год.

Лидера страны Аун Сан Су Чжи задержали. Ее обвинили в фальсификации результатов выборов и незаконном использовании государственных денег.

Обратите внимание! Аун Сан Су Чжи – лидер оппозиции, лауреат Нобелевской премии мира. Всего около 15 лет военные держали ее под домашним арестом.