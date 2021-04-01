У М'янмі зростає ймовірність громадянської війни, – ООН
У М'янмі зростає ймовірність громадянської війни, якщо цивільне правління там не буде відновлено. В ООН закликали світову спільноту до рішучих дій, "які можуть повернути хід подій назад".
Джерело:"Голос Америки"
В іншому випадку – кровопролиття неминуче. Таке застереження на засіданні Радбезу висловила Крістін Шранер-Бургенер, спецпосланниця генсекретаря організації.
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Вона закликала розглянути всі доступні інструменти для колективних дій, аби захистити народ М'янми та запобігти масштабній катастрофі у самому серці Азії.
За словами Шранер-Бургенер, головнокомандувач збройних сил генерал Мін Аунг Хлаінг, схоже, "сповнений рішучості зміцнити силою свій незаконний контроль над владою".
Посередництво вимагає діалогу, але військові М'янми закрили свої двері для більшої частини світу,
– підкреслила спецпосланниця генсекретаря ООН.
Вона також припустила, що військові будуть вступати у бій, тільки якщо відчують, що здатні стримати ситуацію у країні за допомогою репресій та терору.
Радбез ООН виступив із 2 заявами, які засуджують насильство, висловив підтримку демократичному процесу та наголосив на необхідності діалогу, але не вводив санкцій щодо військових.
Шранер-Бургенер планує відвідати регіон
Прохання Шранер-Бургенер про її візит до М'янми було відхилене військовою хунтою. Натомість вона має намір відвідати регіон та провести консультації з членами АСЕАН.
"Рішуча міжнародна відповідь вимагає єдиної регіональної позиції. Особливо з урахуванням того, що сусідні країни використовують свій вплив для забезпечення стабільності у М'янмі", – пояснила вона.
Протестувальни у Янгоні, 30 березня 2021 року / Фото AFP
Військовий переворот у М'янмі: основне
- 1 лютого 2021 року військові захопили владу в М'янмі. Вони усунули від влади цивільне керівництво та запровадили надзвичайний стан терміном на рік.
- Лідерку країни Аун Сан Су Чжі затримали. Її обвинуватили у фальшуванні результатів виборів та незаконному використанні державних грошей.
- Головнокомандувач армії, який зараз фактично керує М'янмою, обіцяє провести нові парламентські вибори у 2021 році. Він заявив, що передасть владу переможцю голосування.
- Через всі ці події у країні спалахнули масові протести, які переросли у вуличні сутички з силовиками. Військові почали відкривати вогонь по протестувальниках.
- За оцінками неурядової організації "Асоціація допомоги політичним в'язням", від початку мирних протестів вбила 536 людей. Серед них – навіть діти.
- 27 березня, у День збройних сил, на акціях протесту військовики вбили понад 100 людей. Цей день вважають найкривавішим за час масових протестів.
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