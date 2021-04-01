У М'янмі зростає ймовірність громадянської війни, якщо цивільне правління там не буде відновлено. В ООН закликали світову спільноту до рішучих дій, "які можуть повернути хід подій назад".

В іншому випадку – кровопролиття неминуче. Таке застереження на засіданні Радбезу висловила Крістін Шранер-Бургенер, спецпосланниця генсекретаря організації.

Читайте також Поки співали прощальну пісню: силовики у М'янмі обстріляли жалобну церемонію

Вона закликала розглянути всі доступні інструменти для колективних дій, аби захистити народ М'янми та запобігти масштабній катастрофі у самому серці Азії.

За словами Шранер-Бургенер, головнокомандувач збройних сил генерал Мін Аунг Хлаінг, схоже, "сповнений рішучості зміцнити силою свій незаконний контроль над владою".

Посередництво вимагає діалогу, але військові М'янми закрили свої двері для більшої частини світу,

– підкреслила спецпосланниця генсекретаря ООН.

Вона також припустила, що військові будуть вступати у бій, тільки якщо відчують, що здатні стримати ситуацію у країні за допомогою репресій та терору.

Радбез ООН виступив із 2 заявами, які засуджують насильство, висловив підтримку демократичному процесу та наголосив на необхідності діалогу, але не вводив санкцій щодо військових.

Шранер-Бургенер планує відвідати регіон

Прохання Шранер-Бургенер про її візит до М'янми було відхилене військовою хунтою. Натомість вона має намір відвідати регіон та провести консультації з членами АСЕАН.

Довідка. АСЕАН – геополітична та економічна міжнародна організація. До неї входять Філіппіни, Малайзія, Індонезія, Сінгапур, Таїланд, Бруней, В'єтнам, Лаос та М'янма, Камбоджа.

"Рішуча міжнародна відповідь вимагає єдиної регіональної позиції. Особливо з урахуванням того, що сусідні країни використовують свій вплив для забезпечення стабільності у М'янмі", – пояснила вона.



Протестувальни у Янгоні, 30 березня 2021 року / Фото AFP

1 лютого 2021 року військові захопили владу в М'янмі. Вони усунули від влади цивільне керівництво та запровадили надзвичайний стан терміном на рік.

Лідерку країни Аун Сан Су Чжі затримали. Її обвинуватили у фальшуванні результатів виборів та незаконному використанні державних грошей.

Зверніть увагу! Аун Сан Су Чжі – лідерка опозиції, лауреатка Нобелівської премії миру. Загалом близько 15 років військовики тримали її під домашнім арештом.