У М'янмі силовики відкрили вогонь на жалобній церемонії. 28 березня громадяни оплакували загиблих у найжорстокішому протесті з часу перевороту.

Відповідні події зафіксували у місті Баго. За словами очевидців, військові М'янми відкрили вогонь по людях, які зібрались на похорон одного з 114 мітингувальників, яких вбили.

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Під час прощання із загиблим 20-річним студентом силовики почали обстріл. Людям вдалося втекти від військових.

Поки ми співали йому пісню (прощальну – 24 канал), силовики прибули і почали стріляти. Люди тікали,

– сказала жінка, яка була на прощальній церемонії з загиблим студентом.

Очевидці повідомили, що повідомлень про жертв на похоронах у місті Баго, недалеко від комерційної столиці Янгон, не надходило.

Довідка. ЗМІ назвали протести у М'янмі 27 березня "найкривавішими", які відбулися після початку військового перевороту. Головнокомандувачі збройних сил 12 країн світу засудили застосування зброї проти протестувальників.

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