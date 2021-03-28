В Мьянме силовики открыли огонь на траурной церемонии. 28 марта граждане оплакивали погибших в самом жестоком протесте со времени переворота.

Соответствующие события зафиксировали в городе Баго. По словам очевидцев, военные Мьянмы открыли огонь по людям, которые собрались на похороны одного из 114 митингующих, которых убили.

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Во время прощания с погибшим 20-летним студентом силовики начали обстрел. Людям удалось скрыться от военных.

Пока мы пели ему песню (прощальную – 24 канал), силовики прибыли и начали стрелять. Люди бежали,

– сказала женщина, которая была на прощальной церемонии с погибшим студентом.

Очевидцы сообщили, что информации о жертвах на похоронах в городе Баго, недалеко от коммерческой столицы Янгон, не поступало.

Справка. СМИ назвали протесты в Мьянме 27 марта "самыми кровавыми" с начала военного переворота. Главнокомандующие вооруженных сил 12 стран мира осудили применение оружия против протестующих.

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