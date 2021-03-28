Пока пели прощальную песню: силовики в Мьянме обстреляли траурную церемонию
В Мьянме силовики открыли огонь на траурной церемонии. 28 марта граждане оплакивали погибших в самом жестоком протесте со времени переворота.
Источник:The Guardian
Соответствующие события зафиксировали в городе Баго. По словам очевидцев, военные Мьянмы открыли огонь по людям, которые собрались на похороны одного из 114 митингующих, которых убили.
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Во время прощания с погибшим 20-летним студентом силовики начали обстрел. Людям удалось скрыться от военных.
Пока мы пели ему песню (прощальную – 24 канал), силовики прибыли и начали стрелять. Люди бежали,
– сказала женщина, которая была на прощальной церемонии с погибшим студентом.
Очевидцы сообщили, что информации о жертвах на похоронах в городе Баго, недалеко от коммерческой столицы Янгон, не поступало.
Что известно о военном перевороте в Мьянме
- 1 февраля 2021 года после переворота, совершенного военными, в Мьянме вспыхнули масштабные протесты.
- Граждане вышли на митинг, чтобы выразить недовольство ситуацией в стране, в частности арестом лидера правящей партии "Национальная лига за демократию" Аун Сан Су Чжи.
- Впоследствии в стране зафиксировали проблемы с мобильной связью и интернетом. Власти ввели режим чрезвычайного положения, который продлится до конца года.
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