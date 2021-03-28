Главнокомандующие вооруженных сил 12 стран осудили применение летального оружия против протестующих в Мьянме. Официальное заявление 27 марта появилось на странице Министерства обороны США.

В обращении руководители оборонных ведомств отметили, что осуждают насильственные действия под влиянием военных действий в государстве. И призвали армию Мьянмы прекратить насилие.

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Как руководители оборонных ведомств мы осуждаем применение летальной силы против безоружных людей вооруженными силами Мьянмы и связанными с ними службами безопасности,

– говорится в обращении.

Они также подчеркнули, что профессиональная армия отвечает требованиям международного стандарта поведения и является ответственной за защиту народа, которому служит, а не за причинение ему вреда.

"Мы призываем Вооруженные силы Мьянмы прекратить насилие и работать над восстановлением уважения и доверия к населению, которое они потеряли в результате своих действий.

Документ подписали представители:

Австралии;

Канады;

Германии;

Греции;

Италии;

Японии;

Дании

Нидерландов;

Новой Зеландии;

США

Южной Кореи.

Великобритании.

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