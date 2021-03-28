Протесты в Мьянме: военные 12 стран осудили насилие против населения
Главнокомандующие вооруженных сил 12 стран осудили применение летального оружия против протестующих в Мьянме. Официальное заявление 27 марта появилось на странице Министерства обороны США.
Источник:Министерство обороны США
В обращении руководители оборонных ведомств отметили, что осуждают насильственные действия под влиянием военных действий в государстве. И призвали армию Мьянмы прекратить насилие.
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Как руководители оборонных ведомств мы осуждаем применение летальной силы против безоружных людей вооруженными силами Мьянмы и связанными с ними службами безопасности,
– говорится в обращении.
Они также подчеркнули, что профессиональная армия отвечает требованиям международного стандарта поведения и является ответственной за защиту народа, которому служит, а не за причинение ему вреда.
"Мы призываем Вооруженные силы Мьянмы прекратить насилие и работать над восстановлением уважения и доверия к населению, которое они потеряли в результате своих действий.
Документ подписали представители:
- Австралии;
- Канады;
- Германии;
- Греции;
- Италии;
- Японии;
- Дании
- Нидерландов;
- Новой Зеландии;
- США
- Южной Кореи.
- Великобритании.
Что известно о военном перевороте в Мьянме
- Массовые демонстрации в Мьянме начались в феврале 2021 года после переворота, совершенного военными во главе с главнокомандующим вооруженными силами страны. Они также арестовали лидера правящей партии "Национальная лига за демократию" Аун Сан Су Чжи.
- Сразу после, в стране отключили мобильную связь и интернет. Также не работает телевидение, кроме одного канала, принадлежащего армии.
- Власти ввели режим чрезвычайного положения, который продлится до конца года.
- В стране уже в течение нескольких месяцев не утихают массовые протесты против действий военных. Есть много жертв и пострадавших.
- Среди них – 7-летняя девочка, которую застрелили. По словам ее отца, это сделали полицейские во время обыска в доме ее семьи.
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