Такую информацию обнародовала правозащитная организация страны "Ассоциация политических заключенных".

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Новые данные о последствиях событий в Мьянме

По состоянию на 30 мая в результате переворота подтверждено убийство 840 человек,
 –  заявили в правозащитной организации.

Кроме того, под стражей находятся 4409 человек.

"Суспільне" пишет, что Мин Аунг Хлаинг заявил, что количество погибших среди гражданского населения приближается к 300 человекам. Также отмечает, что убиты 50 сотрудников полиции. Однако он не рассказал о количестве погибших или раненых среди солдат.

Более того, люди в стране страдают из-за отсутствия наличных. В крупнейшем городе страны Янгоне, люди с рассвета стоят в очередях, чтобы получить деньги. Из-за этого несвоевременно выплачивают зарплату солдатам.

Коротко о военном перевороте в Мьянме

  • С 1 февраля 2021 года военная хунта Мьянмы совершила в стране военный переворот. Тогда объявили чрезвычайное положение – военные арестовали президента Вин Мьина и политика Аун Сан Су Чжи.
  • Причиной конфликта стали выборы в ноябре 2020 года, когда победу одержала партия Аун Сан Су Чжи "Национальная лига за демократию", а военные отказались признавать результаты выборов.
  • С февраля 2021 года в стране продолжаются противостояния между военными, которые захватили власть и людьми, которые против этого. Против силовиков гражданские выходят протестовать на улицы, но митинги подавляют, применяя силу и оружие.
  • США ввели санкции против Мьянмы, ЕС осудил военный переворот в Мьянме.