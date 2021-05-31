Такую информацию обнародовала правозащитная организация страны "Ассоциация политических заключенных".
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Новые данные о последствиях событий в Мьянме
По состоянию на 30 мая в результате переворота подтверждено убийство 840 человек,
– заявили в правозащитной организации.
Кроме того, под стражей находятся 4409 человек.
"Суспільне" пишет, что Мин Аунг Хлаинг заявил, что количество погибших среди гражданского населения приближается к 300 человекам. Также отмечает, что убиты 50 сотрудников полиции. Однако он не рассказал о количестве погибших или раненых среди солдат.
Более того, люди в стране страдают из-за отсутствия наличных. В крупнейшем городе страны Янгоне, люди с рассвета стоят в очередях, чтобы получить деньги. Из-за этого несвоевременно выплачивают зарплату солдатам.
Коротко о военном перевороте в Мьянме
- С 1 февраля 2021 года военная хунта Мьянмы совершила в стране военный переворот. Тогда объявили чрезвычайное положение – военные арестовали президента Вин Мьина и политика Аун Сан Су Чжи.
- Причиной конфликта стали выборы в ноябре 2020 года, когда победу одержала партия Аун Сан Су Чжи "Национальная лига за демократию", а военные отказались признавать результаты выборов.
- С февраля 2021 года в стране продолжаются противостояния между военными, которые захватили власть и людьми, которые против этого. Против силовиков гражданские выходят протестовать на улицы, но митинги подавляют, применяя силу и оружие.
- США ввели санкции против Мьянмы, ЕС осудил военный переворот в Мьянме.