Таку інформацію оприлюднила правозахисна організація країни "Асоціація політичних в'язнів".
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Нові дані про наслідки подій у М'янмі
Станом на 30 травня внаслідок перевороту підтверджено вбивство 840 людей,
– заявили в правозахисній організації.
Окрім того, під вартою перебувають 4409 осіб.
"Суспільне" пише, що Мін Аунг Хлаїнг заявив, що кількість загиблих серед цивільного населення наближається до 300 осіб. Також зазначає, що вбито 50 працівників поліції. Однак він не розповів про кількість загиблих чи поранених серед солдатів.
Ба більше, люди у країні страждають через відсутність готівки. У найбільшому місті країни Янгоні, люди від світанку стоять у чергах, щоб отримати гроші. Через відсутність готівки несвоєчасно виплачують зарплату солдатам.
Коротко про військовий переворот у М'янмі
- Із 1 лютого 2021 року військова хунта М'янми здійснила у країні військовий переворот. Тоді оголосили надзвичайний стан – військові арештували президента Він М'їна та політикиню Аун Сан Су Чжі.
- Причиною конфлікту стали вибори у листопаді 2020 року, коли перемогу здобула партія Аун Сан Су Чжі "Національна ліга за демократію", а військові відмовилися визнавати результати виборів.
- З лютого 2021 року в країні тривають протистояння між військовими, які захопили владу та людьми, які проти цього. Проти силовиків цивільні виходять протестувати на вулиці, але мітинги придушують, застосовуючи силу та зброю.
- США ввели санкції проти М'янми, ЄС засудив військовий переворот у М'янмі.