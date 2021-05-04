У місті Баго у М'янмі жертвами вибуху стали 5 людей. Серед загиблих – депутат від Національної демократичної партії.

Жертвами вибуху також стали 3 правоохоронців та місцевий житель. Окрім того, ще один правоохоронець отримав важкі травми. Внаслідок трагедії він втратив руки. Наразі постраждалого рятують медики.

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За даними місцевих ЗМІ, загиблі депутат та правоохоронці були учасниками руху громадянської непокори – він виступає проти режиму військових.

Від початку перевороту у М'янмі і до дня смерті загиблі переховувалися. Точну причину вибуху ще не встановили. За попередніми даними, вибухівку надіслали посилкою.

Хроніка подій у М'янмі