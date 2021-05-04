Депутат і правоохоронці: у М'янмі жертвами вибуху стали 5 людей
У місті Баго у М'янмі жертвами вибуху стали 5 людей. Серед загиблих – депутат від Національної демократичної партії.
Джерело:Myanmar Now
Жертвами вибуху також стали 3 правоохоронців та місцевий житель. Окрім того, ще один правоохоронець отримав важкі травми. Внаслідок трагедії він втратив руки. Наразі постраждалого рятують медики.
Зауважте У М'янмі, де 3 місяці триває військовий переворот, почалися бойові дії
За даними місцевих ЗМІ, загиблі депутат та правоохоронці були учасниками руху громадянської непокори – він виступає проти режиму військових.
Від початку перевороту у М'янмі і до дня смерті загиблі переховувалися. Точну причину вибуху ще не встановили. За попередніми даними, вибухівку надіслали посилкою.
Хроніка подій у М'янмі
- Військовий переворот у М'янмі військові скоїли ще 1 лютого 2021 року. Цього дня вони затримали президента Він М'їна та політикиню і лауреатку Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чжі.
- У країні на рік запровадили надзвичайний стан.
- Місцеві жителі вийшли на масові протести проти військових. Люди вимагали, щоб владу повернули лідеру країни Він М'їну.
- Загарбники влади намагаються придушити протести. Від дій силовиків вже загинули щонайменше 550 людей. Окрім того, тисячі людей зникли безвісти.
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