В городе Баго в Мьянме жертвами взрыва стали 5 человек. Среди погибших – депутат от Национальной демократической партии.

Жертвами взрыва также стали 3 правоохранителей и местный житель. Кроме того, еще один правоохранитель получил тяжелые травмы. В результате трагедии он потерял руки. Сейчас пострадавшего спасают медики.

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По данным местных СМИ, погибшие депутат и правоохранители были участниками движения гражданского неповиновения – он выступает против режима военных.

С начала переворота в Мьянме и до дня смерти погибшие скрывались. Точную причину взрыва еще не установили. По предварительным данным, взрывчатку прислали посылкой.

Хроника событий в Мьянме