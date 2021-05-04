Депутат и правоохранители: в Мьянме жертвами взрыва стали 5 человек
В городе Баго в Мьянме жертвами взрыва стали 5 человек. Среди погибших – депутат от Национальной демократической партии.
Источник:Myanmar Now
Жертвами взрыва также стали 3 правоохранителей и местный житель. Кроме того, еще один правоохранитель получил тяжелые травмы. В результате трагедии он потерял руки. Сейчас пострадавшего спасают медики.
Заметьте В Мьянме, где 3 месяца продолжается военный переворот, начались боевые действия
По данным местных СМИ, погибшие депутат и правоохранители были участниками движения гражданского неповиновения – он выступает против режима военных.
С начала переворота в Мьянме и до дня смерти погибшие скрывались. Точную причину взрыва еще не установили. По предварительным данным, взрывчатку прислали посылкой.
Хроника событий в Мьянме
- Военный переворот в Мьянме военные совершили еще 1 февраля 2021 года. В этот день они задержали президента Вин Мьина и политика и лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи.
- В стране на год ввели чрезвычайное положение.
- Местные жители вышли на массовые протесты против военных. Люди требовали, чтобы власть вернули лидеру страны Вин Мьину.
- Захватчики власти пытаются подавить протесты. От действий силовиков уже погибли по меньшей мере 550 человек. Кроме того, тысячи людей пропали без вести.
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