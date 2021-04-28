В Мьянме, где 3 месяца продолжается военный переворот, начались боевые действия
Аванпост армии Мьянмы возле границы с Таиландом атаковали повстанцы из этнического меньшинства карен. В ответ военные после нападения совершили воздушный налет в штате Карен.
Источник:The Irrawaddy
С начала военного переворота эти события стали одними из самых интенсивных противостояний в стране. "Каренский Национальный союз" заявил о захвате армейского лагеря на западном берегу реки Салуин.
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Как начались боевые действия в Мьянме
28 апреля жители села, которое расположено на тайской стороне реки заявили, что перед рассветом началась стрельба.
Военные Мьянмы нанесли удары по повстанцам с воздуха – реактивный истребитель сбросил бомбу и выпустил ракету в районе Дах Гве. По словам тайских военных, никаких сообщений о жертвах не было.
Местные жители с тайской стороны границы отметили, что база военных горела до 6 утра. По информации издания, сейчас местные не находятся в селе, после военных действий они сбежали из дома.
Военный переворот в Мьянме: что надо знать
- В начале февраля 2021 года власть в Мьянме захватили военные – впоследствии в стране ввели чрезвычайное положение.
- Против действий силовиков выступили граждане Мьянмы, тысячи людей вышли на митинг против переворота.
- Военные активно подавляли митинги используя огнестрельное оружие.
- Всего, по данным Ассоциации по помощи политическим заключенным, после государственного переворота в Мьянме убили по меньшей мере 701 митингующего.
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