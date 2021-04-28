Аванпост армии Мьянмы возле границы с Таиландом атаковали повстанцы из этнического меньшинства карен. В ответ военные после нападения совершили воздушный налет в штате Карен.

С начала военного переворота эти события стали одними из самых интенсивных противостояний в стране. "Каренский Национальный союз" заявил о захвате армейского лагеря на западном берегу реки Салуин.

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28 апреля жители села, которое расположено на тайской стороне реки заявили, что перед рассветом началась стрельба.

Военные Мьянмы нанесли удары по повстанцам с воздуха – реактивный истребитель сбросил бомбу и выпустил ракету в районе Дах Гве. По словам тайских военных, никаких сообщений о жертвах не было.

Местные жители с тайской стороны границы отметили, что база военных горела до 6 утра. По информации издания, сейчас местные не находятся в селе, после военных действий они сбежали из дома.

Важно. Старейшая этническая политическая группа в Мьянме осудила военный переворот 1 февраля и в настоящее время предоставляет убежище более 2 тысячам антирежимных диссидентов, в частности, государственным служащим, бежавшим от репрессий.

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