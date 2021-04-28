Аванпост армії М'янми поблизу кордону з Таїландом атакували повстанці з етнічної меншини карен. Натомість військові після нападу здійснили повітряний наліт у штаті Карен.

З початку військового перевороту відповідні події стали одними з найінтенсивніших протистоянь в країні. "Каренський національний союз" заявив про захоплення армійського табору на західному березі річки Салуїн.

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28 квітня жителі села, яке розташоване на тайській стороні річки заявили, що перед світанком почалася стрілянина.

Військові М'янми завдали удари по повстанцях з повітря – реактивний винищувач скинув бомбу та випустив ракету в районі Дах Гве. За словами тайських військових, жодних повідомлень про жертви не було.

Місцеві жителі з тайської сторони кордону зауважили, що база військових горіла до 6 ранку. За інформацією видання, наразі місцеві не перебувають в селі, після військових дій вони втекли з дому.

Важливо. Найстаріша етнічна політична група в М'янмі засудила військовий переворот 1 лютого і наразі надає притулок понад 2 тисячам антирежимних дисидентів, зокрема, державним службовцям, які втекли від репресій.

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