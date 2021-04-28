У М'янмі, де 3 місяці триває військовий переворот, почалися бойові дії
Аванпост армії М'янми поблизу кордону з Таїландом атакували повстанці з етнічної меншини карен. Натомість військові після нападу здійснили повітряний наліт у штаті Карен.
Джерело:The Irrawaddy
З початку військового перевороту відповідні події стали одними з найінтенсивніших протистоянь в країні. "Каренський національний союз" заявив про захоплення армійського табору на західному березі річки Салуїн.
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Як почалися бойові дії у М'янмі
28 квітня жителі села, яке розташоване на тайській стороні річки заявили, що перед світанком почалася стрілянина.
Військові М'янми завдали удари по повстанцях з повітря – реактивний винищувач скинув бомбу та випустив ракету в районі Дах Гве. За словами тайських військових, жодних повідомлень про жертви не було.
Місцеві жителі з тайської сторони кордону зауважили, що база військових горіла до 6 ранку. За інформацією видання, наразі місцеві не перебувають в селі, після військових дій вони втекли з дому.
Військовий переворот у М'янмі: що треба знати
- На початку лютого 2021 року владу у М'янмі захопили військові – згодом в країні запровадили надзвичайний стан.
- Проти дій силовиків виступили громадяни М'янми, тисячі людей вийшли на мітинг проти перевороту.
- Військові активно придушували мітинги використовуючи вогнепальну зброю.
- Загалом, за даними Асоціації з допомоги політичним в'язням, після державного перевороту в М'янмі вбили щонайменше 701 мітингувальника.
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