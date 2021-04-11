За день у М'янмі вбили щонайменше 82 людини. Це сталось під час придушення демонстрацій в місті Баго.

Про це свідчить звіт Асоціації з допомоги політичним в'язням. Організація щодня публікує дані щодо жертв репресій у країні.

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Загальна кількість вбитих у Баго стала найбільшою для одного міста від 14 березня. Тоді в найбільшому місті країни Янгоні вбили понад 100 людей.

Довідка. Баго розташовується приблизно за 100 кілометрах (60 миль) на північний схід від Янгона.

У документі правозахисники також повідомили, що кількість загиблих у місті зростатиме. Повідомляється, що дані Асоціації цілком правдиві. Адже організація не заявляє про свої підрахунки, поки смерть не підтвердять.

Вбили понад 700 людей

Загалом, за даними угрупування, після державного перевороту вбили щонайменше 701 мітингувальник. Напад на Баго став третьою за останній тиждень масовою спробою придушення людей.

У містах Калай і Тазі загинули щонайменше 11 людей. Сили безпеки країни звинувачують у використанні важкого озброєння, зокрема реактивних гранат і мінометів.

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