За день в одном городе Мьянмы убили более 80 человек
За день в Мьянме убили по меньшей мере 82 человека. Это произошло во время подавления демонстраций в городе Баго.
Источник:Associated Press
Об этом свидетельствует отчет Ассоциации помощи политическим заключенным. Организация ежедневно публикует данные о жертвах репрессий в стране.
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Общее количество убитых в Баго стало наибольшим для одного города с 14 марта. Тогда в крупнейшем городе страны Янгоне убили более 100 человек.
В документе правозащитники также сообщили, что число погибших в городе будет расти. Сообщается, что данные Ассоциации вполне правдивы. Ведь организация не заявляет о своих подсчетах, пока смерть не подтвердят.
Убили более 700 человек
Всего, по данным группировки, после государственного переворота убили по меньшей мере 701 митингующего. Нападение на Баго стало третьей за последнюю неделю массовой попыткой подавления людей.
В городах Калай и Тази погибли по меньшей мере 11 человек. Силы безопасности страны обвиняют в использовании тяжелого вооружения, в частности реактивных гранат и минометов.
Коротко о военном перевороте в Мьянме
- В Мьянме в начале февраля 2021 года военные захватили власть. После этого в стране ввели чрезвычайное положение.
- Тысячи людей вышли на митинг против переворота, ведь они не согласны с действиями силовиков.
- Военные подавляли акции протеста и использовали огнестрельное оружие.
- По состоянию на начало апреля, по данным правозащитной организации, в стране убили более 40 детей.
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