За день в Мьянме убили по меньшей мере 82 человека. Это произошло во время подавления демонстраций в городе Баго.

Об этом свидетельствует отчет Ассоциации помощи политическим заключенным. Организация ежедневно публикует данные о жертвах репрессий в стране.

Читайте также Новые санкции США против Мьянмы: под прицелом компания по производству драгоценных металлов

Общее количество убитых в Баго стало наибольшим для одного города с 14 марта. Тогда в крупнейшем городе страны Янгоне убили более 100 человек.

Справка. Баго располагается примерно в 100 километрах (60 миль) к северо-востоку от Янгона.

В документе правозащитники также сообщили, что число погибших в городе будет расти. Сообщается, что данные Ассоциации вполне правдивы. Ведь организация не заявляет о своих подсчетах, пока смерть не подтвердят.

Убили более 700 человек

Всего, по данным группировки, после государственного переворота убили по меньшей мере 701 митингующего. Нападение на Баго стало третьей за последнюю неделю массовой попыткой подавления людей.

В городах Калай и Тази погибли по меньшей мере 11 человек. Силы безопасности страны обвиняют в использовании тяжелого вооружения, в частности реактивных гранат и минометов.

Коротко о военном перевороте в Мьянме