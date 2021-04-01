За последние 2 месяца силовики в Мьянме убили по меньшей мере 43 ребенка. Об этом заявила правозащитная организация "Защитим детей".

Количество детей, получивших ранения после переворота в Мьянме, пока неизвестно. Но представители правозащитной группы считают, что численность очень большая.

Читайте также В Мьянме растет вероятность гражданской войны, – ООН

Силовики убили более 40 детей

Среди убитых 15 детей моложе 16 лет, в том числе:

14-летний мальчик, которого застрелили, когда он находился в своем доме;

13-летний мальчик, которого убили, когда он пытался убежать от военнослужащих.

Самой молодой жертвой стала 6-летняя девочка. По данным организации "Защитим детей", среди раненых был 1-летний ребенок, которому выстрелили в глаз резиновой пулей.

Мы шокированы тем, что дети продолжают оставаться жертвами этих смертоносных атак, несмотря на неоднократные призывы защитить их. Особенно ужасно то, что некоторых детей убили возле дома, где они должны были быть в безопасности,

– говорится в комментарии организации.

Согласно информации "Ассоциации помощи политическим заключенным в Мьянме", всего из-за действий силовиков в стране погибли 543 человека.

Стоит прочитать "Папа, это слишком больно": в Мьянме полиция застрелила 7-летнюю девочку

Что известно о военном перевороте в Мьянме