Міста у вогні: у М'янмі тривають масові протести
У суботу, 27 лютого, у М'янмі спалахнула нова хвиля масових протестів. За даними місцевих ЗМІ військові затримали приблизно 500 людей.
Джерело:AP
Місцеві ЗМІ також повідомили, що під час протестів загинула щонайменше одна жінка. У мережі навіть опублікували фото загиблої. Однак згодом смерть протестувальниці спростували.
Актуально Facebook видалив сторінку військових з М'янми після розстрілу протестувальників
Епіцентрами масових протестів стали 2 найбільші міста країни – столиця Янгон та місто Мандалай.
Люди вимагають, щоб хунта повернула владу президенту Він М'їну.
Місцеві правоохоронці масово затримують учасників протесту. Окрім того, нерідко у протестувальників стріляють ґумовими або й бойовими кулями. Своє свавілля хунта пояснює тим, що у країні нібито заборонені масові заходи.
Військовий переворот у М'янмі: що відомо
- 1 лютого військові здійснили у М'янмі переворот. Вони захопили владу та затримали очільника країни – Він М'їна.
- У США ввели санкції проти самопроголошених лідерів військового перевороту. Загалом у санкційний список вписали 10 фізичних та 3 юридичні особи.
- Щоб відрізати людей від світу, у М'янмі заблокували фейсбук та інстаграм.
- Наразі жертвами протестів стали щонайменше 27 людей.
Поділитися новиною