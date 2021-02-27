Города в огне: в Мьянме продолжаются массовые протесты
В субботу, 27 февраля, в Мьянме вспыхнула новая волна массовых протестов. По данным местных СМИ военные задержали примерно 500 человек.
Источник:AP
Местные СМИ также сообщили, что во время протестов погибла по меньшей мере одна женщина. В сети даже опубликовали фото погибшей. Однако впоследствии смерть протестующей опровергли.
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Эпицентрами массовых протестов стали 2 крупнейших города страны – столица Янгон и город Мандалай.
Люди требуют, чтобы хунта вернула власть президенту Вин Мьину.
Местные правоохранители массово задерживают участников протеста. Кроме того, нередко в протестующих стреляют резиновыми или боевыми пулями. Свой произвол хунта объясняет тем, что в стране якобы запрещены массовые мероприятия.
Военный переворот в Мьянме: что известно
- 1 февраля военные совершили в Мьянме переворот. Они захватили власть и задержали главу страны – он Мьина.
- В США ввели санкции против самопровозглашенных лидеров военного переворота. Всего в санкционный список вписали 10 физических и 3 юридических лица.
- Чтобы отрезать людей от мира, в Мьянме заблокировали фейсбук и инстаграм.
- Сейчас жертвами протестов стали по меньшей мере 27 человек.
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