В субботу, 27 февраля, в Мьянме вспыхнула новая волна массовых протестов. По данным местных СМИ военные задержали примерно 500 человек.

Местные СМИ также сообщили, что во время протестов погибла по меньшей мере одна женщина. В сети даже опубликовали фото погибшей. Однако впоследствии смерть протестующей опровергли.

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Эпицентрами массовых протестов стали 2 крупнейших города страны – столица Янгон и город Мандалай.

Люди требуют, чтобы хунта вернула власть президенту Вин Мьину.

Местные правоохранители массово задерживают участников протеста. Кроме того, нередко в протестующих стреляют резиновыми или боевыми пулями. Свой произвол хунта объясняет тем, что в стране якобы запрещены массовые мероприятия.

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