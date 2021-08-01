Главнокомандующего вооруженными силами генерала Мин Аун Хлайн объявили временным премьер-министром страны. О продлении чрезвычайного положения он сам сообщил в телевизионном обращении 1 августа.

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В Мьянме продлили военное положение на 2 года

Генерал Мин Аун Хлайн заявил, что режим чрезвычайного положения в стране продлят на 2 года – до августа 2023 года. Также он сообщил, что всеобщие выборы проведут во второй половине 2023 года.

Обещаю, что выборы гарантированно состоятся при участии нескольких партий,

– заверил лидер хунты.

Более того, в тот же день в отдельном заявлении хунта сообщила о том, что создают Временное правительство и назначение Мин Аун Хлайна премьер-министром Мьянмы.

Кроме того, издание France 24, сообщило о небольших демонстрациях в стране. Люди протестовали в городе Калай, что севере Мьянмы. Они держали с надписью "Сила для революции". Также в большом городе Янгон люди прошли шествием с факелами.

Кратко о ситуации в Мьянме