Військовий чи дипломатичний шлях: у МЗС висловили позицію щодо звільнення Криму

Україна розглядає усі шляхи деокупації Криму. Мовиться і про військовий, і про дипломатичний, і про змішаний варіант.

Військовий і дипломатичний шляхи є актуальними. Про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

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Чиновниця переконана, що головна перемога України в питанні Криму – "світ визнав, що Крим є інтегральною та невід’ємною частиною України".

Повернення Криму визначатиме сама Україна. І маючи війну, цей шлях, вочевидь, буде реалізовано двома треками – і військовим, і дипломатичним,

– сказала Джапарова.

Вона навели приклад Хорватії, коли була війна у 1990-х роках. Тоді дві третини своєї території повернула військовим шляхом, одну третину – дипломатичним.

Партнери засвоїли "кримський урок"

Партнери підтримують, тезу, що шлях повернення Криму має визначати сама Україна. За словами Джапарової, усі засвоїли "кримський урок".

У 2014 році Україна та світ були неспроможними зупинити це зло, і воно розповзлося. Всі дипломатичні перемовини та спроби європейських лідерів знайти таку мову, яку б почув Путін, він сприймав як слабкість. Наступний крок диктатора був 24 лютого 2022.