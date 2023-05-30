Робіт вистачить для першої виставки: як військовий малює на фронті вражаючі комікси

Творчість має місце навіть на війні. Це доводить захисник на Харківщині, який буквально окопах створює шаржі та колажі. Надихається чоловік своїми побратимами та їхньою відвагою під час війни.

Боєць 113 бригади ТРО Руслан за час повномасштабного вторгнення вже створив близько 150 малюнків. Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко.

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Творчість на війні

Наразі чоловік тримає оборону Харківщини, раніше ж створював дитячі конструктори.

Мене робило щасливим те, що дуже багато дітей, за моїми підрахунками близько 100 тисяч, користувалися моїми конструкторами. Прийшла війна й все змінилося,

– пояснив він.

Український захисник розказав, що після тяжкого дня в омуніції почуває себе знесиленим. Втім, щоразу до життя його повертає творчість.

Малюнки, які створює Руслан / Скріншот з відео

"Це моє психологічне розвантаження. Я більше малюю хіба що для своїх хлопців, яких дуже люблю", – додав Руслан.

За його словами, створювати комікси та шаржі може саме в бойових умовах. На заваді ж може стати лише дощ чи сильний обстріл позицій ворогом.

Малюнки, які створює Руслан / Скріншот з відео

Руслан поділився, що коли потрапив до госпіталю із пораненням, то відчув, як зникло натхнення. Тепер же папір і та олівець буквально не випускає із рук. Свої малюнки чоловік публікує в соціальних мережах та у такий спосіб намагається нагадати цивільному населенню про військових та важливу роботу, яку вони роблять.

Український захисник мріє після перемоги створити великий творчий проєкт, щоб показати війну своїми очима. Тим більше, що робіт, принаймні для виставки, у нього точно вистачить.

Український захисник на фронті малює шаржі: дивіться відео

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