Жінки у війську: новий законопроєкт регулює облік і мобілізацію, що зміниться у грудні

В українському законодавстві внесли зміни до порядку військового обліку жінок. Документ регулює умови постановки на облік, проходження базової військової підготовки та мобілізації жінок, придатних до військової служби.

Що зміниться у мобілізаційному процесі для жінок після ухвалення законопроєкту №12076, інформує 24 Канал.

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Хто з жінок підлягає військовому обліку

Згідно з чинним законодавством, на військовий облік обов’язково стають жінки, які здобули освіту за медичними або фармацевтичними спеціальностями, віком від 18 до 60 років, і придатні за станом здоров’я.

Вони повинні оновлювати свої військово-облікові дані, щоб уникнути штрафів у розмірі від 17 до 25 тисяч гривень.

Жінки інших професій можуть добровільно стати на облік, якщо їхня спеціальність збігається з військово-обліковими спеціальностями, визначеними Міністерством оборони.

Що змінює законопроєкт №12076

Новий законопроєкт пропонує такі зміни:

Жінки, які бажають пройти базову загальновійськову підготовку (БЗВП), стають на облік призовників за власною заявою. Після завершення підготовки вони зараховуються до військово-облікових списків військовозобов'язаних.

На відміну від чоловіків, жінки можуть проходити БЗВП без обов’язкового медичного огляду перед початком навчання.

Також документ підтверджує, що мобілізація жінок можлива лише за їхнім бажанням, навіть у період воєнного стану.

Які обов'язки мають жінки на обліку

Як зазначає адвокатка Валерія Гудій, після постановки на облік жінки повинні дотримуватися певних вимог: проходити військову підготовку, вчасно оновлювати свої дані, виконувати правила військового обліку, а також прибувати за викликом до територіальних центрів комплектування для оформлення документів або проходження медичних оглядів.

"Військовий облік жінок здійснюється після визначення їхньої придатності до служби й внесення персональних даних до реєстру. Проте обов’язкове виконання військових завдань для жінок можливе лише у випадку добровільної згоди," — пояснила Гудій.

Чи буде мобілізація жінок

За законом, жінки можуть бути мобілізовані лише добровільно. У мирний час вони приймаються на військову службу або службу у резерві також лише за контрактом. Базова загальновійськова підготовка, яку передбачає новий законопроєкт, є виключно добровільною.

Важливо. Станом на 27 вересня 2024 року, за даними Міноборони, в Збройних силах України проходять службу 68 тисяч жінок. Законопроєкт №12076 став ще одним кроком до удосконалення умов залучення жінок до військової справи на добровільних засадах.