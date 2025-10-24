Укр Рус
24 жовтня, 12:10
2

Військовий дрон впав на цивільні автівки у Польщі

Софія Рожик
Основні тези
  • У польському місті Іновроцлав військовий дрон впав на цивільні автомобілі.
  • Інцидент стався близько 21:00 23 жовтня на приватній території поблизу аероклубу, обставини розслідує військова поліція.

У Польщі військовий дрон впав на цивільні автомобілі. Сталося це у місті Іновроцлав у четвер, 23 жовтня.

Безпілотник належав польській групі озброєнь. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на TVP Info.

Що відомо про падіння дрона у Польщі?

Навчальний військовий дрон розбився близько 21:00 на приватній території поблизу аероклубу. Попередньо, було пошкоджено 2 автомобілі. 

"Ми отримали таке повідомлення, але не ми займаємося цією справою. Цим займається військова поліція", – заявила речниця поліції Іновроцлава.

Унаслідок інциденту ніхто не постраждав. Причина та обставини інциденту встановлюються.

За неофіційними повідомленнями місцевих видань, це був спостережний дрон, побудованим на Військовому авіаційному заводі №2 у Бидгощі. 

"Це сучасна система ближньої розвідки, яка використовується Збройними силами Польщі для спостереження та аналізу місцевості в бойових умовах. Пристрій призначався для військових випробувань", – пише видання.

