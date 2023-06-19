Вона потерпає від наслідків війни: як Україна має вибудовувати комунікацію з Африкою

Делегація 7 країн Африки 16 червня відвідала столицю та представила так званий "мирний план" для завершення повномасштабної війни Росії з Україною. Та африканські країни цим візитом до України хотіли підняти свій імідж. А окремо ПАР – показати свою нейтральність.

Про це 24 Каналу заявила дослідниця-африканістка Фундації Global Ukraine Марта Олійник-Дьомочко. Вона зауважила, що африканські країни потерпають від війни наслідками.

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"Зростають ціни на продовольство, на бензин тощо. У цьому контексті це для них є важливо", – сказала дослідниця-африканістка.

Але й на міжнародній арені Африка багато років страждає від того, що маргіналізована. Вона не залучена до світових процесів. Тому поїздка для України – це був певний шанс покращити свій імідж. А для ПАР – відволікти своїх громадян від проблем в країні, зокрема, корупції.

Чому до України приїхали представники саме цих держав

Делегацію країн Африки очолили президент ПАР Сиріл Рамафоса та президент Сенегалу Макі Салл. У делегації були і президенти Коморських островів, Замбії, прем'єр Єгипту. А також – представники президентів Конго та Уганди.

ПАР та Єгипет до делегації залучили через те, що вони потужні економічно та політично серед африканських країн. А Сенегал – це африканська країна, яка першою почала "мирні ініціативи" щодо врегулювання російсько-української війни. Так президент країни Макі Салл, зокрема, відвідував Владіміра Путіна.

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Уганда, Замбія та Конго представляли різні частину континенту. А Коморські острови долучилися до делегації вже після оголошення місії, щоби надати їй більшого значення. Усе через те, що країна нині головує в Африканському союзі – найбільшій регіональній організації Африки. Саму ж місію організовувала Brazzaville Foundation, розташована в Лондоні.

"Є думки, що вибір, окрім великих держав, базувався ще також на особистих контактах, особистій дружбі керівників фундації з певними лідерами африканських країн", – розповіла Олійник-Дьомочко.

Разом з тим для України було б добре, якщо представники африканських країн будуть й надалі до неї приїжджати. Усе, щоби кількість країн Африки, які будуть підтримувати українську державу, серед цієї місії зростала. Адже зараз вони або проросійські, були нейтральні. З проукраїнських – лише Замбія та Коморські острови.

Дослідниця-африканістка переконана, що було б добре, аби туди ще долучилися Кенія, Гана, Кот-д'Івуар чи країни, з якими Україна може і розвиває відносини. Ті, які дружньо налаштовані до неї.

Чому важлива співпраця з країнами Африки

Для України важливо, щоби африканські країни підтримували резолюції в ООН. Їх голоси треба для того, щоби країна-агресорка, зокрема, відповідала за всі свої злочини.

Разом з тим тому і Росія бореться за ці глоси. Якщо її підтримують, умовно, 10 країн, то одразу зрозуміло, за ким правда. А якщо її підтримуватимуть 50 країн континенту, то тут уже ситуація для Росії буде значно привабливішо.,

– зауважила Марта Олійник-Дьомочко.

Також українській державі треба налагоджувати з країнами Африки економічні зв'язки, контакти для розвитку української економіки та реалізації спільних проєктів. А також для того, щоби африканські країни припиняли співпрацю з країною-агресоркою, обмежували з нею торгівлю, накладали певні санкції, припиняли будь-яку економічну підтримку та надходження в російський бюджет.

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