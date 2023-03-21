Російські літаки понад 7 годин кружляли над Японським морем через візит Кішіди до Києва, – ЗМІ

21 березня до Києва вперше завітав прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда. Під час візиту російські літаки 7 годин кружляли над Японським морем.

Зокрема, йдеться про два російські стратегічні бомбардувальники Ту-95MC. У російському міноборони заявили, що вони здійснили "плановий політ" у супроводі винищувачів.

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Мовляв, політ був проведений у суворій відповідності до міжнародного права і вівся над нейтральними водами.

Візит японського прем'єра до Києва: чому це важливо

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда приїхав з неанонсованим візитом до України. Японські ЗМІ повідомляють, що Кішіда зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським і обговорить підтримку у відновленні України. Видання NHK пише, що це перша з часів Другої світової війни поїздка прем'єр-міністра Японії до країни чи регіону, де тривають бойові дії. Це також перший візит до України азійського члена групи G7 та перший візит союзника США до регіону.

Зазначимо, візити японського прем'єр-міністра Фуміо Кушіди до України та китайського лідера Сі Цзіньпіна до Росії відбуваються майже одночасно. Аналітики зауважують, що вони підкреслюють глибокі розбіжності у Північно-Східній Азії щодо війни в Україні: Японія обіцяє суттєву допомогу Києву, тоді як Китай підтримує глобального вигнанця та підозрюваного у воєнних злочинах Владіміра Путіна.

Хоча й візит Сі був анонсований як миротворчий проєкт, у Києві й на Заході це сприймають скептично. Зустріч китайського лідера з Путіним сприймають як схвалення дій диктатора. Ба більше, ворожа армія вичерпала запаси зброї, а російська економіка потерпає від західних санкцій, тож приїзд Сі до Москви і дійсно є своєрідною підтримкою терористичного режиму.

"Китай підтримував риторику Кремля щодо війни в Україні, відмовлявся засуджувати вторгнення і продовжував надавати фінансову підтримку Москві, значно збільшуючи закупівлі російського палива", – йдеться у статті.

Під час свого візиту у понеділок Сі похвалив Путіна й назвав його "дорогим другом". Вони обмінялися "думками з українського питання".

Літаки Ту-95МС здатні нести ядерну зброю. Москва регулярно запускає їх над міжнародними водами в Арктиці, Північній Атлантиці й Тихому океані, щоб продемонструвати силу.