Російські літаки понад 7 годин кружляли над Японським морем через візит Кішіди до Києва, – ЗМІ
21 березня 2023, 18:25Читать новость на русском
Джерело:Reuters
21 березня до Києва вперше завітав прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда. Під час візиту російські літаки 7 годин кружляли над Японським морем.
Зокрема, йдеться про два російські стратегічні бомбардувальники Ту-95MC. У російському міноборони заявили, що вони здійснили "плановий політ" у супроводі винищувачів.
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Мовляв, політ був проведений у суворій відповідності до міжнародного права і вівся над нейтральними водами.Важливо! Літаки Ту-95МС здатні нести ядерну зброю. Москва регулярно запускає їх над міжнародними водами в Арктиці, Північній Атлантиці й Тихому океані, щоб продемонструвати силу.
Візит японського прем'єра до Києва: чому це важливо
- Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда приїхав з неанонсованим візитом до України. Японські ЗМІ повідомляють, що Кішіда зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським і обговорить підтримку у відновленні України. Видання NHK пише, що це перша з часів Другої світової війни поїздка прем'єр-міністра Японії до країни чи регіону, де тривають бойові дії. Це також перший візит до України азійського члена групи G7 та перший візит союзника США до регіону.
- Зазначимо, візити японського прем'єр-міністра Фуміо Кушіди до України та китайського лідера Сі Цзіньпіна до Росії відбуваються майже одночасно. Аналітики зауважують, що вони підкреслюють глибокі розбіжності у Північно-Східній Азії щодо війни в Україні: Японія обіцяє суттєву допомогу Києву, тоді як Китай підтримує глобального вигнанця та підозрюваного у воєнних злочинах Владіміра Путіна.
- Хоча й візит Сі був анонсований як миротворчий проєкт, у Києві й на Заході це сприймають скептично. Зустріч китайського лідера з Путіним сприймають як схвалення дій диктатора. Ба більше, ворожа армія вичерпала запаси зброї, а російська економіка потерпає від західних санкцій, тож приїзд Сі до Москви і дійсно є своєрідною підтримкою терористичного режиму.
- "Китай підтримував риторику Кремля щодо війни в Україні, відмовлявся засуджувати вторгнення і продовжував надавати фінансову підтримку Москві, значно збільшуючи закупівлі російського палива", – йдеться у статті.
- Під час свого візиту у понеділок Сі похвалив Путіна й назвав його "дорогим другом". Вони обмінялися "думками з українського питання".