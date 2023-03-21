Российские самолеты более 7 часов кружили над Японским морем из-за визита Кисиды в Киев, – СМИ

21 марта Киев впервые посетил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Во время визита русские самолеты 7 часов кружили над Японским морем.

В частности, речь идет о двух российских стратегических бомбардировщиках Ту-95MC. В российском минобороны заявили, что они совершили "плановый полет" в сопровождении истребителей.

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Мол, полет был проведен в строгом соответствии с международным правом и велся над нейтральными водами.

Визит японского премьера в Киев: почему это важно

Премьер-министр Японии Фумио Кисида приехал с неанонсированным визитом в Украину. Японские СМИ сообщают, что он встретится с президентом Владимиром Зеленским, что бы обсудить поддержку в восстановлении Украины. Издание NHK пишет, что это первая со времен Второй мировой войны поездка премьер-министра Японии в страну или регион, где продолжаются боевые действия. Это также первый визит в Украину азиатского члена группы G7 и первый визит союзника США в регион.

Отметим, визиты японского премьер-министра Фумио Кусиды в Украину и китайского лидера Си Цзиньпина в Россию проходят почти одновременно. Аналитики отмечают, что они подчеркивают глубокие разногласия в Северо-Восточной Азии по поводу войны в Украине: Япония обещает существенную помощь Киеву, тогда как Китай поддерживает глобального изгнанника и подозреваемого в военных преступлениях Владимира Путина.

Хотя и визит Си был анонсирован как миротворческий проект, в Киеве и Западе это воспринимают скептически. Встреча китайского лидера с Путиным воспринимают как одобрение действий диктатора. Более того, вражеская армия исчерпала запасы оружия, а российская экономика подвергается западным санкциям, поэтому приезд Си в Москву и действительно является своеобразной поддержкой террористического режима.

"Китай поддерживал риторику Кремля по поводу войны в Украине, отказывался осуждать вторжение и продолжал оказывать финансовую поддержку Москве, значительно увеличивая закупки российского топлива", – говорится в статье.

Во время своего визита в понедельник Си похвалил Путина и назвал его "дорогим другом". Они обменялись "мнениями по украинскому вопросу".

Самолеты Ту-95МС способны нести ядерное оружие. Москва регулярно запускает их над международными водами в Арктике, Северной Атлантике и Тихом океане, чтобы продемонстрировать силу.