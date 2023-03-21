Зокрема, йдеться про два російські стратегічні бомбардувальники Ту-95MC. У російському міноборони заявили, що вони здійснили "плановий політ" у супроводі винищувачів.

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Мовляв, політ був проведений у суворій відповідності до міжнародного права і вівся над нейтральними водами.

Важливо! Літаки Ту-95МС здатні нести ядерну зброю. Москва регулярно запускає їх над міжнародними водами в Арктиці, Північній Атлантиці й Тихому океані, щоб продемонструвати силу.

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