В частности, речь идет о двух российских стратегических бомбардировщиках Ту-95MC. В российском минобороны заявили, что они совершили "плановый полет" в сопровождении истребителей.

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Мол, полет был проведен в строгом соответствии с международным правом и велся над нейтральными водами.

Важно! Самолеты Ту-95МС способны нести ядерное оружие. Москва регулярно запускает их над международными водами в Арктике, Северной Атлантике и Тихом океане, чтобы продемонстрировать силу.

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