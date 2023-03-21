Премьер Японии уже прибыл в Киев
Кишида встретится с президентом Владимиром Зеленским и обсудит поддержку Японии в обновлении Украины.
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Премьер-министр Фумио Кишида прибыл на центральный вокзал Киева.
Японский премьер уже в Киеве / Скриншот NHK
Уникальность визита
Японское издание NHK пишет, что это первая со времен Второй мировой войны поездка премьер-министра Японии в страну или регион, где продолжаются боевые действия.
Это также первый визит в Украину азиатского члена группы G7 и первый визит союзника США в регион.
Визиты Кишиды и Си подчеркивают глубокие разногласия в Северо-Восточной Азии по поводу войны в Украине, – говорится в сообщении.
И это понятно, ведь Япония обещает существенную помощь Киеву, тогда как Китай остается "единственным голосом, поддерживающим все более изолированного российского лидера Владимира Путина – а теперь глобального изгоя и подозреваемого в военных преступлениях".
Чего ждать от визита японского премьера
Предварительно министерство иностранных дел Японии заявило, что визит Кишиды в Украину состоялся по приглашению Зеленского, и что Кишида вернется в Японию в четверг.
Кишида неоднократно осуждал военное вторжение Москвы, отмечая, что "завтра Украиной может стать Восточная Азия".
"Агрессия России против Украины - это не только европейское дело, это вызов правилам и принципам всего международного сообщества", - заявлял Кишида.
Почему это важно в контексте визита Си с Путиным
Приезд японского премьер-министра в Украину проходит почти одновременно с визитом Си Цзиньпина в Россию.
Заметим, что визит Си был анонсирован как миротворческий проект. Хотя в Киеве и Западе это воспринимают скептически.
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Китай поддерживал риторику Кремля по поводу войны в Украине, отказывался осуждать вторжение и продолжал оказывать финансовую поддержку Москве, значительно увеличивая закупки российского топлива.
– говорится в статье.
Во время своего визита в понедельник Си похвалил Путина и назвал его "дорогим другом". Они обменялись "мнениями по украинскому вопросу".