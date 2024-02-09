Вага рішення величезна: як візит Шольца в США вплине на виділення допомоги Україні
Канцлер Німеччини Олаф Шольц у Вашингтоні провів зустріч із сенаторами обох партій. Мовилося про необхідність допомоги Україні.
Цей візит є дуже важливим. Про що у розмові з 24 Каналом наголосив політолог Руслан Осипенко.
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Візит Шольца до США
Олаф Шольц – представник ключової країни в Європі, яка є важливим союзником США у забезпеченні євроатлантичної єдності. Гроші Німеччини закладені в основу, на якій тримається ЄС, зазначив Осипенко.
Тому візити і перемовини з американськими політиками таких лідерів, як Шольц, можуть вплинути на швидше прийняття рішення в контексті допомоги України.
"Євроатлантичний альянс зараз перебуває у війні з російсько-китайським альянсом. І якщо буде втрачено провідну роль США, посипиться увесь Альянс. Німеччина може перебрати на себе частину фінансової і військової допомоги, але буде втрачений основний актив – солідарність. Якщо буде втрачена єдність між Європою і США – посипиться єдність всередині ЄС", – пояснив політолог.
Тоді нависатиме загроза від згаданого російсько-китайського блоку, який намагатиметься зайняти порожню нішу. Тому наразі вага прийнятих своєчасно рішень є дуже важливою.
"Ще Шольц хотів би, щоб американці, я думаю, заспокоїли європейців, тому що європейці спантеличені тими заявами, які робив Трамп до цього. Мовляв, він прийде і може проводити там ізоляційну політику. Це означає, що може забрати американські війська з Європи, а європейці не готові, у них не реформований сектор безпеки. Шольц хоче почути відповіді на свої запитання. Плюс він хоче розуміти, як розгортатиметься сценарій перемоги України і які треба ресурси", – додав Осипенко.
Політика Шольца: останні новини
- Канцлер Німеччини закликав продовжувати посильну допомогу Україні. У разі, якщо Росія переможе, це нестиме небезпеку для усього світу.
- Шольц назвав 4 конкретні кроки, які мають зробити союзники України. Вони необхідні для швидкого завершення війни.
- Найближчим часом між Україною та Німеччиною може бути укладений договір про гарантії безпеки. Текст угоди в основному вже готовий.