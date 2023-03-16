У Китаю з'явилося вікно можливостей, щоб замінити Росію в глобальній грі, – ОПУ

Глава Китаю Сі Цзіньпін має відвідати найближчим часом Москву. Аналітики припускають, що він хоче об'єднати Росію, Білорусь та інші країни у противагу західному світу, щоб отримати певні поступки від США. Або ж Сі Цзіньпін може натиснути на Путіна, щоб він ухвалив неприємні для себе рішення. Зокрема згорнути так звану СВО.

Проте радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк вважає вкрай небезпечним для Китаю об'єднати в певний союз токсичні країни, зокрема Росію. Про це він розповів 24 Каналу. На його думку, таке рішення є токсичним для самого Пекіну і зменшує його поле для маневру.

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Має намір затягнути війну

Він зазначив, що зараз Китай шукає своє місце глобального гравця. Адже поки він є економічним глобальним гравцем. Але на політичні процеси КНР впливає не так потужно, як бажає.

Сьогодні Китай має вікно можливостей для того, щоб замінити Росію в глобальній грі. Але для цього Пекіну потрібно зрозуміти, як він має поводитись,

– зауважив радник голови Офісу Президента України.

За його словами, Сі Цзіньпіну треба подивитись, в якому психологічному стані перебуває російське суспільство.

Китай має намір затягнути цю війну. Він хоче, щоб вона певний час тривала, поки Пекін шукатиме торговельний майданчик,

– наголосив він.

Подоляк припустив, що візит Сі Цзіньпіна до Москви – це певною мірою "зондаж", чи зможе Китай взяти під контроль Росію.

"Сі Цзіньпін хоче подивитись, чи монолітні російські еліти, чи розколоті. Подивитись на Путіна, чи повністю він знищений психологічно. І зрозуміти, чи зможе Китай затягнути війну на певний час, поки не напрацює торговельний майданчик, на якому він буде домінувати", – підкреслив співрозмовник.

Михайло Подоляк про цілі візиту Сі Цзіньпіну до Росії: дивіться відео

Стратегічні переваги Китаю

Подоляк зауважив, що глава Китаю робить демонстративний крок, для того, щоб психологічно підтиснути на Росію.

Візит Сі Цзіньпіна має дати певну моралізацію ультрапатріотичним колам в Росії, які мають певний час кричати: "Дивіться, нас підтримують. Давайте далі воювати",

– вважає радник голови ОП.

Він відзначив, що Китай прагматично ставиться до напрацювання нової платформи, яка дозволить йому перебрати на себе функції глобального гравця. А також до створення логістичної траєкторії до фіналу війни, аби Китай отримав стратегічні переваги.

"Важливо, що серед стратегічних переваг є інтереси Казахстану, тому що це для Китаю важливо з торговельної точки зору. Але у стратегічних ініціативах Китаю точно не будуть присутні інтереси Росії та Білорусі", – переконаний Михайло Подоляк.

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