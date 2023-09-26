Зустріч Зеленського у Білому домі: Кулеба розповів, чи відчувався скепсис щодо допомоги Україні

Напередодні Володимир Зеленський відвідав США та побував у Білому домі. Глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів, чи відчувався скепсис щодо допомоги нашій державі.

Як зазначив Дмитро Кулеба, під час візиту президента України до Білого дому скептичних настроїв щодо продовження допомоги нашій державі з боку США не відчувалося. Про це він заявив в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Скептичні настрої – не мейнстрімні

Завжди можна когось знайти з такою думкою (скептичною – 24 Канал). Якщо тобі потрібно написати в дописі в соцмережах або в статті на медіаресурсі, що от є такі настрої. Ну звісно у когось є такі настрої,

– зазначив він.

За словами глави українського МЗС, відповідні настрої – не популярні та не мейнстрімні. Дмитро Кулеба додав, що це радше маргінальні думки.

Америка – це демократична країна і там можна знайти будь-яку думку, але чи був цей скепсис на зустрічах з конгресменами сенаторами, чи був цей скепсис у Білому домі – ні, його не було,

– наголосив міністр.

Водночас у ЗМІ активно обговорюють лист від Білого дому. У ньому вказані пункти, які має виконати Україна, щоб отримувати надалі озброєння.

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