Глава держави зазначив, що цей тиждень був дуже продуктивним, повідомляє 24 канал.
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Сили оборони продовжують відбивати ворожі атаки. Президент Володимир Зеленський ввечері 24 вересня традиційно звернувся до українців.
Глава держави зазначив, що цей тиждень був дуже продуктивним, повідомляє 24 канал.
Варто прочитати Поява ГУР хлопців дуже надихала, – командир взводу "Артан" про бої в Бахмуті та допомогу ЗСУ