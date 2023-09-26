Встреча Зеленского в Белом доме: Кулеба рассказал, ощущался ли скепсис по поводу помощи Украине

Накануне Владимир Зеленский посетил США и побывал в Белом доме. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, ощущался ли скепсис по поводу помощи нашему государству.

Как отметил Дмитрий Кулеба, во время визита президента Украины в Белый дом скептических настроений о продлении помощи нашему государству со стороны США не ощущалось. Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Скептические настроения – не мейнстримные

Всегда можно кого-то найти с таким мнением (скептическим – 24 Канал). Если тебе нужно написать в сообщении в соцсетях или в статье на медиаресурсе, что есть такие настроения. Ну конечно у кого есть такие настроения,

– отметил он.

По словам главы украинского МИД, соответствующие настроения – не популярные и не мейнстримные. Дмитрий Кулеба добавил, что это скорее маргинальные мысли.

Америка – это демократическая страна и там можно найти любое мнение, но был ли этот скепсис на встречах с конгрессменами сенаторами, был ли этот скепсис в Белом доме – нет, его не было,

– подчеркнул министр.

В то же время в СМИ активно обсуждают письмо от Белого дома. В нем указаны пункты, которые должна выполнить Украина, чтобы получать в дальнейшем вооружение.

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