Як зазначив Дмитро Кулеба, під час візиту президента України до Білого дому скептичних настроїв щодо продовження допомоги нашій державі з боку США не відчувалося. Про це він заявив в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Скептичні настрої – не мейнстрімні

Завжди можна когось знайти з такою думкою (скептичною – 24 Канал). Якщо тобі потрібно написати в дописі в соцмережах або в статті на медіаресурсі, що от є такі настрої. Ну звісно у когось є такі настрої,

– зазначив він.

За словами глави українського МЗС, відповідні настрої – не популярні та не мейнстрімні. Дмитро Кулеба додав, що це радше маргінальні думки.

Америка – це демократична країна і там можна знайти будь-яку думку, але чи був цей скепсис на зустрічах з конгресменами сенаторами, чи був цей скепсис у Білому домі – ні, його не було,

– наголосив міністр.

Водночас у ЗМІ активно обговорюють лист від Білого дому. У ньому вказані пункти, які має виконати Україна, щоб отримувати надалі озброєння.

Які реформи потрібно здійснити Україні