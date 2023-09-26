Як зазначив Дмитро Кулеба, під час візиту президента України до Білого дому скептичних настроїв щодо продовження допомоги нашій державі з боку США не відчувалося. Про це він заявив в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
Читайте також Історичне рішення США про спільне виробництво зброї та ППО: Зеленський підбив підсумки тижня
Скептичні настрої – не мейнстрімні
Завжди можна когось знайти з такою думкою (скептичною – 24 Канал). Якщо тобі потрібно написати в дописі в соцмережах або в статті на медіаресурсі, що от є такі настрої. Ну звісно у когось є такі настрої,
– зазначив він.
За словами глави українського МЗС, відповідні настрої – не популярні та не мейнстрімні. Дмитро Кулеба додав, що це радше маргінальні думки.
Америка – це демократична країна і там можна знайти будь-яку думку, але чи був цей скепсис на зустрічах з конгресменами сенаторами, чи був цей скепсис у Білому домі – ні, його не було,
– наголосив міністр.
Водночас у ЗМІ активно обговорюють лист від Білого дому. У ньому вказані пункти, які має виконати Україна, щоб отримувати надалі озброєння.
Які реформи потрібно здійснити Україні
- Відповідний документ містить окреслену низку змін, які має запровадити Україна у різних секторах. Ці зміни розділені на часові проміжки: 0 – 3 місяців, 3 – 6 місяців, 12 місяців і 18 місяців.
- Передовсім вони зосереджені на покращенні роботи ключових установ. Мовиться про наглядові ради державних підприємств, антикорупційні органи, включно з САП, НАБУ та НАЗК, Вищу раду правосуддя та судову гілку влади в цілому.
- Ще у документі наголошують на важливості впровадження впродовж року реформ у Міністерстві оборони України та інших силових відомствах. Зміни спрямовані на підвищення ефективності та результативності цих важливих інституцій.
- За словами народного депутата Ярослава Железняка, не лише Україна отримала цей лист. А й Координаційна платформа донорів. Мовиться про ЄС, країни G7 та головні міжнародні фінансові організації: Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, Європейський інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції та розвитку та Міжнародна фінансова корпорація.