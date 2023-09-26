Как отметил Дмитрий Кулеба, во время визита президента Украины в Белый дом скептических настроений о продлении помощи нашему государству со стороны США не ощущалось. Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Скептические настроения – не мейнстримные
Всегда можно кого-то найти с таким мнением (скептическим – 24 Канал). Если тебе нужно написать в сообщении в соцсетях или в статье на медиаресурсе, что есть такие настроения. Ну конечно у кого есть такие настроения,
– отметил он.
По словам главы украинского МИД, соответствующие настроения – не популярные и не мейнстримные. Дмитрий Кулеба добавил, что это скорее маргинальные мысли.
Америка – это демократическая страна и там можно найти любое мнение, но был ли этот скепсис на встречах с конгрессменами сенаторами, был ли этот скепсис в Белом доме – нет, его не было,
– подчеркнул министр.
В то же время в СМИ активно обсуждают письмо от Белого дома. В нем указаны пункты, которые должна выполнить Украина, чтобы получать в дальнейшем вооружение.
Какие реформы нужно осуществить Украине
- Соответствующий документ содержит определенный ряд изменений, которые должна ввести Украина в разных секторах. Эти изменения разделены на временные интервалы: 0 – 3 месяцев, 3 – 6 месяцев, 12 месяцев и 18 месяцев.
- Прежде всего они сосредоточены на улучшение работы ключевых учреждений. Речь идет о наблюдательных советах государственных предприятий, антикоррупционных органах, включая САП, НАБУ и НАПК, Высший совет правосудия и судебную ветвь власти в целом.
- Еще в документе подчеркивают важность внедрение в течение года реформ в Министерстве обороны Украины и других силовых ведомствах. Изменения направлены на повышение эффективности и результативности этих важных институтов.
- По словам народного депутата Ярослава Железняка, не только Украина получила это письмо. Но и Координационная платформа доноров. Речь идет о ЕС, странах G7 и главных международных финансовых организациях: Международном валютном фонде, Всемирном банке, Европейском инвестиционном банке, Европейском банке реконструкции и развития и Международной финансовой корпорации.