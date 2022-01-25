Внутрішня поразка, – Піонтковський сказав, що втратить Путін після визнання бойовиків на Донбасі
Джерело:24 канал
Держдума Росії у лютому розгляне звернення про визнання бойовиків на Донбасі. Однак це стане внутрішньою поразкою для Володимира Путіна.
Про це у програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. Путін хоче виторгувати те саме, що й впродовж останніх 8 років – капітуляцію України.
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За словами Піонтковського, зараз перед очільником Кремля постало питання: або піти на масштабне вторгнення, або взяти "втішний приз" – ОРДЛО та Білорусь. Втім, тоді доведеться повністю відмовитися від ідеї захопити Україну, тому що не залишиться жодного сценарію – ні воєнного, ні мирного.
Це є дуже важким вибором для Путіна, адже Україна та Захід ніколи не визнають цього юридично, як і анексію Криму.
Путін внутрішньо відчуватиме це як поразку. Тим паче до цього його штовхає системно-ліберальна частина еліти та найближче оточення,
– заявив публіцист.
Піонтковський сказав, що втратить Путін після визнання бойовиків на Донбасі: дивіться відео
Що цьому передувало
- Росія впродовж 8 років підтримує та контролює бойовиків на Донбасі. Однак Кремль досі офіційно не визнав окупаційні республіки. Ініціативу щодо цього взяли на себе російські комуністи. Вони й почали розробляти відповідний законопроєкт.
- Документ 19 січня зареєстрували у Держдумі. У своєму зверненні комуністи навіть згадали Степана Бандеру. Мовляв, через те, що влада України досі його прославляє, мешканці Донбасу провели незаконний референдум у 2014 році.
- Держдума вже у лютому розгляне проєкт звернення про визнання бойовиків на Донбасі.
- Крім того, комуністи звернулися до Володимира Путіна з проханням якнайшвидше провести переговори з керівництвом Донецька та Луганська, аби створити правову основу міждержавних відносин та для регулювання всіх аспектів співпраці та взаємодопомоги.